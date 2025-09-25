臭不可擋！花蓮洪水光復鄉巨量垃圾沖至阻家門 桃園支援抓斗車清

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮光復鄉垃圾掩埋場被大水帶進市區，村民將照片貼上網求援。圖／取自臉書花蓮同鄉會
花蓮光復鄉垃圾掩埋場被大水帶進市區，村民將照片貼上網求援。圖／取自臉書花蓮同鄉會

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大水沖進光復市區，位於堤防旁的光復鄉垃圾掩埋場，大量垃圾漂進太巴塱部落北富村，村民急上網求助「全光復的垃圾都沖到阿姨家，擋住出入口」；縣府表示，已獲桃園市協助支援4輛抓斗車清運。

楊姓網友在臉書「花蓮同鄉會」貼出求救文，照片裡泥濘的街道布滿大量垃圾，他表示，知道大家都在忙救援，但因垃圾擋住出入口，希望相關人士能夠幫忙協助處理。

當地村民表示，垃圾場距離村莊不到1公里，23日溪水沖進市區，也把垃圾掩埋場大量垃圾帶進來，街道、稻田都是垃圾，今天太陽出來，味道更重，希望趕快清運，否則擔心有衛生問題。

花蓮縣環保局表示，災情過後鄉內有大量垃圾需要清運，外縣市有來支援，桃園市出動4輛抓斗車處理沖出來的垃圾，已經抵達現場，現在正在作業中，將移置到集中處理區。

花蓮光復鄉垃圾掩埋場被大水帶進市區，村民將照片貼上網求援。圖／取自臉書花蓮同鄉會
花蓮光復鄉垃圾掩埋場被大水帶進市區，村民將照片貼上網求援。圖／取自臉書花蓮同鄉會
花蓮光復鄉垃圾掩埋場被大水帶進市區，村民將照片貼上網求援。圖／取自臉書花蓮同鄉會
花蓮光復鄉垃圾掩埋場被大水帶進市區，村民將照片貼上網求援。圖／取自臉書花蓮同鄉會
花蓮光復鄉垃圾掩埋場被大水帶進市區，村民將照片貼上網求援。圖／取自臉書花蓮同鄉會
花蓮光復鄉垃圾掩埋場被大水帶進市區，村民將照片貼上網求援。圖／取自臉書花蓮同鄉會

堰塞湖 馬太鞍溪

