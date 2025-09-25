新北特搜跨域合作救災展現韌性 侯友宜盼挺過艱難時刻

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市政府消防局統計投入96名救災人員、2隻搜救犬、25輛救災車輛、10架空拍機及3艘橡皮艇。圖／新北市政府消防局
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖因颱風豪雨溢流，造成光復鄉多處嚴重災情。新北市政府消防局第一時間啟動跨縣市救援，特種搜救大隊分梯次進駐災區。截至25日清晨，已連續超過30小時持續搜救，針對可疑或失聯住所逐一確認，展現「永不放棄任何一絲希望」的決心。

市長侯友宜表示，新北特搜隊和義消抵達花蓮後連夜救援直到天亮，僅短暫休息後便立即再度投入行動。「看著手機裡的回報與新聞上的畫面，只能一再叮嚀同仁注意安全！」侯友宜同時宣布，將捐出一個月所得協助受災民眾度過難關，並強調「艱難的時刻，我們一定要一起挺過」。新北市政府消防局與全國搜救夥伴並肩作戰，守護花蓮災區民眾的安全。

新北市政府消防局統計，此次新北共投入96名救災人員、2隻搜救犬、25輛救災車輛、10架空拍機及3艘橡皮艇，全面支援花蓮的救援行動，全力守護民眾安全。現場由慈福、大埔、秀峰、南雅及德音等五個特搜分隊編組救援小組，結合搜救犬與空拍機，針對建物及區域進行逐戶搜索，快速確認受困與失聯人員情況。

截至9月24日18時，新北特搜已完成106戶清查、執行108件任務，成功協助140位居民安全撤離，並協助搬運6具大體。救援過程中，亦處理多起特殊案例，包括背負孩童脫困、搬運中風患者，以及救出遭冰箱壓困的民眾，充分展現消防人員專業與韌性。

同時，新北特搜醫療組駐點光復糖廠，支援花蓮衛生局設立臨時急救站，提供進階醫療處置（如輸液、抗生素治療、傷口縫合及復甦急救等）。僅9月24日當日即救治8名患者，其中2人送醫，包括嚴重休克患者與疑似心肌梗塞個案。醫療組採6小時輪班制，成員包括台北慈濟醫院急診醫師陳玉龍、三總急診醫師白豐誠、新店區衛生所護理師梁景皓，以及專業護理師蔡孟君、王為德與多位 EMT，展現跨院合作齊心守護生命的力量。

相關新聞

中正路再添1死！花蓮堰塞湖洪患今達15死 持續救援31失聯者

花蓮光復鄉堰塞湖洪患造成嚴重死傷，搜救人員今早在中正路又找到一名死者，死亡人數增加到15人，仍有31人失聯。

臭不可擋！花蓮洪水光復鄉巨量垃圾沖至阻家門 桃園支援抓斗車清

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大水沖進光復市區，位於堤防旁的光復鄉垃圾掩埋場，大量垃圾漂進太巴塱部落北富村，村民急上網求...

影／花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流15死31人失聯 滿目瘡痍空拍影片曝光

花蓮馬太鞍溪堰塞湖大量溢流，截上今早8點為止，造成光復鄉15人死亡、67人受傷、31人失聯，房屋也遭洪水帶來的厚重泥漿淹沒，馬太鞍溪橋斷，現場洪流吞農田，滿目瘡痍空拍影片曝光。

獨家／國軍CH-47重型直升機搭載特戰人員 前進災區救援

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉慘重災情，今天上午天氣轉晴，國軍上午出動一架CH-47運輸直升機搭載20多名陸軍特戰...

影／花蓮洪水...85歲婦原已撤離卻想回家「再看一下」 緊抱神明桌亡

花蓮洪水災情造成光復鄉嚴重死傷，85歲黃姓婦人被發現死在佛祖街家中，還緊抱神明桌，家屬感嘆，其實當天一時許就把母親載出來...

洪災捨身護幼！6歲小沂被高舉放屋頂獲救 阿婆罹難…阿公失聯

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重，光復鄉佛祖街一處一樓鐵皮屋幾乎滅頂淹沒，屏東縣搜救人員昨救出受困近2天6歲女童...

