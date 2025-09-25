影／花蓮洪災嘉邑行善團來了！ 百人車隊帶重機具清理災區

強颱「樺加沙」挾帶豪雨，導致花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流，洪水瞬間湧入聚落，造成嚴重災情。洪水退去後，各地救援展開行動。其中，來自西部的嘉義市嘉邑行善團也不落人後，組成龐大救援車隊，長途跋涉趕赴花蓮，支援家園清理與善後工作。

行善團理事長鄭秀玉特別率隊，帶領約4、50輛救援車輛，昨晚自嘉義市集結出發，行經南迴公路，歷時7小時車程，上午抵達花蓮光復鄉。這支隊伍超過百人，並攜帶了多項重型機具，包括大型挖土機、抓斗機、山貓及水車等，目的在於協助災後清理泥沙、搬運廢棄物與協助居民恢復生活空間。

花蓮縣環保局長饒慶龍表示，光復鄉這次災情嚴重，當地人力與機具有限，嘉義行善團能不畏路途遙遠，跨縣市前來支援，對災區居民是一大助力。他強調，這些大型機具對於災後環境清理及家園重建將發揮關鍵作用，縣府也會與行善團密切合作，加速復原腳步。

行善團總幹事蔡坤章指出，災情一出，行善團便立即啟動應變，分2批人馬先後趕赴光復鄉。他回憶，抵達當地時，有位來自嘉義、嫁到光復鄉的媳婦看到家鄉人特地趕來救援，感動得眼眶泛紅，場面令人動容。他感慨表示，這次颱風造成光復鄉慘重死傷與財物損失，能及時送上支援，是嘉義人對災區最深的關懷。

行善團強調，未來將全力配合花蓮縣政府的災後工作，投入災區清淤、家園清理及垃圾清運及社區整理等實質協助，陪伴災民共度難關，期盼能盡快協助光復鄉恢復原有生活。 強颱「樺加沙」挾帶豪雨，導致花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流，洪水瞬間湧入聚落，造成嚴重災情。洪水退去後，各地救援展開行動。其中，來自西部的嘉義市嘉邑行善團也不落人後，組成龐大救援車隊，長途跋涉趕赴花蓮，支援家園清理與善後工作。圖／嘉邑行善團提供 強颱「樺加沙」挾帶豪雨，導致花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流，洪水瞬間湧入聚落，造成嚴重災情。洪水退去後，各地救援展開行動。其中，來自西部的嘉義市嘉邑行善團也不落人後，組成龐大救援車隊，長途跋涉趕赴花蓮，支援家園清理與善後工作。圖／嘉邑行善團提供 強颱「樺加沙」挾帶豪雨，導致花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流，洪水瞬間湧入聚落，造成嚴重災情。洪水退去後，各地救援展開行動。其中，來自西部的嘉義市嘉邑行善團也不落人後，組成龐大救援車隊，長途跋涉趕赴花蓮，支援家園清理與善後工作。圖／嘉邑行善團提供 強颱「樺加沙」挾帶豪雨，導致花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流，洪水瞬間湧入聚落，造成嚴重災情。洪水退去後，各地救援展開行動。其中，來自西部的嘉義市嘉邑行善團也不落人後，組成龐大救援車隊，長途跋涉趕赴花蓮，支援家園清理與善後工作。圖／嘉邑行善團提供 強颱「樺加沙」挾帶豪雨，導致花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流，洪水瞬間湧入聚落，造成嚴重災情。洪水退去後，各地救援展開行動。其中，來自西部的嘉義市嘉邑行善團也不落人後，組成龐大救援車隊，長途跋涉趕赴花蓮，支援家園清理與善後工作。圖／嘉邑行善團提供

商品推薦