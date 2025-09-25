快訊

影／花蓮洪水...85歲婦原已撤離卻想回家「再看一下」 緊抱神明桌亡

聯合報／ 記者王燕華李承穎／連線即時報導
85歲黃姓婦人被發現溺斃死在佛祖街家中，女婿（左）感嘆曾經救她出來，但又回住處。記者王燕華／攝影
花蓮洪水災情造成光復鄉嚴重死傷，85歲黃姓婦人被發現死在佛祖街家中，還緊抱神明桌，家屬感嘆，其實當天一時許就把母親載出來，但她想回家「再看一下」，大約2時許再把她載回，沒想到水就來了，要再救已來不及。

「我猜水流很強。」黃婦大女兒說，母親遺體最後是在客廳，她還緊抱著神明桌坐在地上，家有四個兄弟姊妹，在外地的人都專程回來，想要幫忙，沒想到仍無法阻止憾事，「媽媽的身體還很硬朗啊！」

家住中華路的黃婦女婿說，因為有人提醒要撤離，獨居的岳母也知道，23日一時許多的時候，就將岳母從住處載來中華路，但老人家說想回住處看一下，想回家睡覺，在別處睡覺她也不要，老人家習慣就是這樣，只好大約兩點多把她載回住處，但洪水又來，想要趕回去救援也趕不回去。

他說，到了當天晚上7時許，水稍微退一些，他和兒子涉水進去想要看岳母，但水又突然湧上來，雖然進到屋內，已看到岳母遺體，但一樓水又淹上來，只能一直躲在屋頂，在屋頂用手電筒照明做為信號，等待救援，直到半夜3點，最後是屏東消防局把他們救出來。

14名死者中，佛祖街傷亡最慘重，救援人員今天也出動怪手開挖，希望找尋失聯者，但因又傳溢流，救難人員與死者家屬先撤退，待找新方法再搜救。

85歲黃姓婦人被發現溺斃死在佛祖街家中，女婿（左）感嘆曾經救她出來，但又回住處。記者王燕華／攝影
