聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
花蓮洪災，高雄特搜隊員今天自救出受困家門的夫婦。記者林保光／翻攝
花蓮光復鄉堰塞湖溢流造成洪災，高雄特搜隊挨家挨戶尋找失蹤者，發1棟樓房的大門遭泥土堵住大門，1對夫婦受困自家屋內，見搜救隊員大聲呼救，從2樓救下他們，交由當地社會局安置。

這對夫婦災民在洪災發生時，關門躲在家裡，不料滾滾泥水退去後，泥土掩沒家門，他們求救無門，只能待在住處等待救援。

​高雄特搜隊員今天上午在花蓮光復鄉挨家挨戶搜尋失蹤者，在中華路靠近這對夫婦家，這對夫婦如見救星，在2樓呼救，特搜人員聞聲趕緊攀上樓安撫他們，才緩緩扶他們踩棚架，沿屋外圍牆，以板凳當臨時階梯，救夫婦脫困。

堰塞湖 馬太鞍溪

中正路再添1死！花蓮堰塞湖洪患今達15死 持續救援31失聯者

花蓮光復鄉堰塞湖洪患造成嚴重死傷，搜救人員今早在中正路又找到一名死者，死亡人數增加到15人，仍有31人失聯。

臭不可擋！花蓮洪水光復鄉巨量垃圾沖至阻家門 桃園支援抓斗車清

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，大水沖進光復市區，位於堤防旁的光復鄉垃圾掩埋場，大量垃圾漂進太巴塱部落北富村，村民急上網求...

影／花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流15死31人失聯 滿目瘡痍空拍影片曝光

花蓮馬太鞍溪堰塞湖大量溢流，截上今早8點為止，造成光復鄉15人死亡、67人受傷、31人失聯，房屋也遭洪水帶來的厚重泥漿淹沒，馬太鞍溪橋斷，現場洪流吞農田，滿目瘡痍空拍影片曝光。

獨家／國軍CH-47重型直升機搭載特戰人員 前進災區救援

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉慘重災情，今天上午天氣轉晴，國軍上午出動一架CH-47運輸直升機搭載20多名陸軍特戰...

影／花蓮洪水...85歲婦原已撤離卻想回家「再看一下」 緊抱神明桌亡

花蓮洪水災情造成光復鄉嚴重死傷，85歲黃姓婦人被發現死在佛祖街家中，還緊抱神明桌，家屬感嘆，其實當天一時許就把母親載出來...

洪災捨身護幼！6歲小沂被高舉放屋頂獲救 阿婆罹難…阿公失聯

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流洪水淹入災情慘重，光復鄉佛祖街一處一樓鐵皮屋幾乎滅頂淹沒，屏東縣搜救人員昨救出受困近2天6歲女童...

