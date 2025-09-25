快訊

南韓對美3500億投資添新變數 韓總理嗆1問題不解決免談

美股收跌 台股開盤下跌128點 台積電開低20元

消防員救災到深夜 光復鄉民宿老闆動容：他們一夜睡在車上

樺加沙影響 公路災阻仍有3處

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導

樺加沙颱風來襲，公路局截至今(25)日09時00分止，總計災阻路段3處，包括花蓮縣光復鄉台9線馬太鞍溪橋等。

公路局表示，馬太鞍溪橋遭沖毀，替代路線方案包括一般車輛改由省道台11線轉台11甲線接台9線，路線繞行約1.5小時，或省道台11線轉台30線接台9線，路線繞行約2小時。小型車則改為花46線-箭瑛大橋-193線-台11甲線，預計繞行時間約0.5小時，惟災後部分路面泥濘，請用路人小心通行。

另，高雄市桃源區臺東縣海端鄉台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽)，30K+500(昌仕橋)土石流、41K+700處發生邊坡坍方造成雙向道路阻斷，預計9月25日17時開通並恢復正常管制機制。

臺東縣海端鄉台20線149K+110~199K+000(向陽至初來路段)，150K+100路基坍塌及188K+600(彩霞隧道)等多處發生邊坡坍方及土石泥流造成雙向道路阻斷，預計9月25日17時搶通。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

樺加沙颱風豪雨成災 災阻路段增至5處

預言堰塞湖溢流？網曝馬太鞍祖靈曾示警「別熟睡」 鄉民驚呼頭皮發麻

花蓮堰塞湖溢流傳災情 綠列時間軸嗆傅：天災操弄政治口水不怕天譴？

全力支援馬太鞍溢流救災 明晨空軍國慶航線空勘取消

相關新聞

影／花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流15死31人失聯 滿目瘡痍空拍影片曝光

花蓮馬太鞍溪堰塞湖大量溢流，截上今早8點為止，造成光復鄉15人死亡、67人受傷、31人失聯，房屋也遭洪水帶來的厚重泥漿淹沒，馬太鞍溪橋斷，現場洪流吞農田，滿目瘡痍空拍影片曝光。

光復鄉救災第三天...仍有46人失聯 「關鍵72小時」地毯式搜索

花蓮縣光復鄉堰塞湖23日下午突然潰壩，大洪水釀重大死傷，中央災害應變中心更新最新數據，有14人罹難、46人失聯、32人受...

影／花蓮洪水...85歲婦原已撤離卻想回家「再看一下」 緊抱神明桌亡

花蓮洪水災情造成光復鄉嚴重死傷，85歲黃姓婦人被發現死在佛祖街家中，還緊抱神明桌，家屬感嘆，其實當天一時許就把母親載出來...

黃金72小時絕不放棄！ 特戰官兵攜生命探測器馳援花蓮

國軍馳援花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災，除調動南部第四作戰區兵力增援當地外，今天將出動原定執行國慶吊掛巨幅國旗的CH-47S...

調查花蓮馬太鞍溪堰塞湖現況 台灣最強空拍機上午出動

馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉慘重災情，監控與確認堰塞湖現況成為當務之急。今天上午天氣轉好，農委會林務局農航所出動台灣...

影／花蓮洪災泥土封門困3天！高雄特搜隊攀牆 救出中華路​老夫婦

花蓮光復鄉堰塞湖溢流造成洪災，高雄特搜隊挨家挨戶尋找失蹤者，發1棟樓房的大門遭泥土堵住大門，1對夫婦受困自家屋內，見搜救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。