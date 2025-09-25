樺加沙影響 公路災阻仍有3處

樺加沙颱風來襲，公路局截至今(25)日09時00分止，總計災阻路段3處，包括花蓮縣光復鄉台9線馬太鞍溪橋等。

公路局表示，馬太鞍溪橋遭沖毀，替代路線方案包括一般車輛改由省道台11線轉台11甲線接台9線，路線繞行約1.5小時，或省道台11線轉台30線接台9線，路線繞行約2小時。小型車則改為花46線-箭瑛大橋-193線-台11甲線，預計繞行時間約0.5小時，惟災後部分路面泥濘，請用路人小心通行。

另，高雄市桃源區臺東縣海端鄉台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽)，30K+500(昌仕橋)土石流、41K+700處發生邊坡坍方造成雙向道路阻斷，預計9月25日17時開通並恢復正常管制機制。

臺東縣海端鄉台20線149K+110~199K+000(向陽至初來路段)，150K+100路基坍塌及188K+600(彩霞隧道)等多處發生邊坡坍方及土石泥流造成雙向道路阻斷，預計9月25日17時搶通。

