台中特搜帶2犬奔433公里馳援花蓮 昨夜抵達沒休息投入光復鄉救災

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市消防局支援花蓮救災，昨晚10時許抵達花蓮後，隨即投入救災工作。圖／台中市消防局提供
台中市消防局支援花蓮救災，昨晚10時許抵達花蓮後，隨即投入救災工作。圖／台中市消防局提供

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖因壩頂溢流，造成光復鄉多處地區嚴重淹水，災情告急。台中市市長盧秀燕指示消防局全力支援，台中特搜人員昨天下午整裝後，即直奔433公里，晚間10時許抵達花蓮後，馬不停蹄，直接投入救災。

台中市消防局昨天下午即動員消防車13輛、特搜人員35名、醫師1名及2隻搜救犬Parker、Rooney，攜帶水域救援、繩索與醫療器材等裝備，趕赴花蓮災區。

此次救援車隊需行駛約433公里，長途跋涉趕赴災區，車隊於昨晚10時40分抵達光復糖廠前進指揮所，接受花蓮縣消防局任務簡報及工作指派，立即前往光復鄉中正路一段、二段、中山路二段區域執行搜索及民眾受困救援，將分班輪流徹夜投入搜救及救災工作，全力搶救受困民眾。

消防局表示，跨縣市支援必須與當地政府密切配合，依照現場統一調度行動，避免造成額外負擔，將秉持專業，協助花蓮消防局共同執行救援任務。

市長盧秀燕說，對出勤的特搜隊員表達誠摯感謝，肯定他們犧牲休息時間，對受災縣市伸出援手，展現消防人的無私精神。她同時叮嚀他們在投入搜救過程中，務必隨時注意災區情勢，確保自身安全，平安完成任務。

台中市政府強調，台中市消防局將持續全力支援花蓮，展現「那裡有需要，台中隊就在那裡」的行動精神，與各地救援力量攜手合作，守護民眾生命安全。

堰塞湖 馬太鞍溪

