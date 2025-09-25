影／花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流15死31人失聯 滿目瘡痍空拍影片曝光

花蓮馬太鞍溪堰塞湖大量溢流，截上今早8點為止，造成光復鄉15人死亡、67人受傷、31人失聯，房屋也遭洪水帶來的厚重泥漿淹沒，馬太鞍溪橋斷，現場洪流吞農田，滿目瘡痍空拍影片曝光。

花蓮縣光復鄉堰塞湖洪水釀重大死傷，中央災害應變中心更新最新數據，有14人罹難、46人失聯、32人受傷送醫。災害搶救今邁入第三天，進入黃金72小時最後關鍵，有住處難以進入、有地方甚至仍被淹沒，光復溪、馬太鞍溪交接處可能是失聯處，搜救單位需加緊行動。

今天將由國軍及消防相關單位以生命探測器進入災區搜尋人命，希望有奇蹟出現。

