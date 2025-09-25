台南特搜大隊馳援花蓮救災 黃偉哲：同島一命相互扶持

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南特搜大隊上午出發馳援花蓮救災。圖／取自黃偉哲臉書
台南特搜大隊上午出發馳援花蓮救災。圖／取自黃偉哲臉書

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢堤，造成大量泥水沖入光復鄉，已造成多條人命傷亡還有許多人失聯，台南市長黃偉哲上午在臉書表示，台南市特種搜救大隊上午奉消防署指示，出動6車、15名警消與2名獸醫師前往支援，由副中隊長鄭明華率隊。

黃偉哲表示，「同島一命，相互扶持！」感謝搜救同仁挺進災區，並承諾隨時提供人力、機具與物資協助花蓮復原

黃偉哲感謝所有挺進災區的特搜同仁，並叮嚀搜救過程務必注意安全，期盼能平安歸來。他同時指出，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰堤，造成大量泥水沖入光復鄉，災情嚴峻。市府已指示消防局，只要花蓮縣政府有需要，台南願隨時提供機具、人員或物資支援，協助災區早日復原。

貼文一出，引來大批網友留言打氣，不少人直呼「謝謝市長！謝謝救災團隊！」「台灣英雄」、也有人提醒「大家出門在外要小心，平安歸來」。另外，有網友注意到還有獸醫隨行，直說「真貼心」。

