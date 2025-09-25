影／救援人員開怪手災區清淤開挖 持續搜救受困人員
花蓮縣光復鄉堰塞湖23日下午突然潰壩，大洪水釀重大死傷，中央災害應變中心更新最新數據，有14人罹難、46人失聯、32人受傷送醫。災害搶救進入黃金72小時最後關鍵，有住處難以進入、有地方甚至仍被淹沒，光復溪、馬太鞍溪交接處可能是失聯處，搜救人員今天以怪手攻入民眾受困處，採邊邊挖淤泥邊前進的方式，希望能儘快接觸受困民眾。
由於洪水沖斷，影響多處橋梁與道路，災區交通受阻，救援部隊除徒步進入外，空勤總隊也動員直升機吊掛協助救災；軍警消人力分組深入災區，針對失聯人口展開地毯式搜索，同時設置臨時指揮所協調物資分配與災民安置。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
