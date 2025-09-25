影／救援人員開怪手災區清淤開挖 持續搜救受困人員

花蓮縣光復鄉堰塞湖23日下午突然潰壩，大洪水釀重大死傷，中央災害應變中心更新最新數據，有14人罹難、46人失聯、32人受傷送醫。災害搶救進入黃金72小時最後關鍵，有住處難以進入、有地方甚至仍被淹沒，光復溪、馬太鞍溪交接處可能是失聯處，搜救人員今天以怪手攻入民眾受困處，採邊邊挖淤泥邊前進的方式，希望能儘快接觸受困民眾。

由於洪水沖斷，影響多處橋梁與道路，災區交通受阻，救援部隊除徒步進入外，空勤總隊也動員直升機吊掛協助救災；軍警消人力分組深入災區，針對失聯人口展開地毯式搜索，同時設置臨時指揮所協調物資分配與災民安置。 花蓮天氣放晴災區依舊遍布淤泥。記者劉學聖／攝影 救難人員今天展開全力搜救，希望儘快找到受困民眾。記者劉學聖／攝影 救難人員今天展開全力搜救，希望儘快找到受困民眾。記者劉學聖／攝影 救難人員今天展開全力清淤搜救，希望儘快找到受困民眾。記者劉學聖／攝影 救難人員今天展開全力搜救，希望儘快找到受困民眾。記者劉學聖／攝影 花蓮受災地區仍滿目瘡痍，建築物周遭充滿淤泥與廢棄物。記者劉學聖／攝影

