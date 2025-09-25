洪水無情...10具遺體口鼻都是泥漿 死者疑吸入大量淤泥窒息

花蓮馬太鞍溪堰塞湖大量溢流，造成光復鄉14死，檢警昨已相驗10具遺體，發現死者從頭到腳、口鼻都有汙泥，研判洪水帶來大量泥漿，死者可能是生前吸入淤泥後窒息，花蓮地檢署陸續開立死亡證明書給家屬，死因確認是「溺斃」。

10具遺體昨移到瑞穗鄉生命紀念園區，由檢察官及法醫師完成相驗，為4男6女，其中9件已確認身分，另一件待確認，年紀大多是7旬、8旬以上長者，但也有50多歲壯年人，經家屬指認無虞後，7具已由檢察官開具死亡證明書，今天上午將繼續執行相驗。

法務部派出台北地檢署、基隆地檢署和宜蘭地檢署等檢察官支援、刑事局也派鑑識人員進駐生命園區，盼盡速協助地方相驗，有些未確認身分的遺體，也經由刑事局比對指紋後確認身分。

檢方陸續開出死亡證明書，確認死亡是「意外」，原因是馬太鞍溪堰塞湖溢流事故造成溺斃，不過因是重大死傷，花檢昨也分案調查是否有人為疏失。 花蓮馬太鞍溪堰塞湖大量溢流，造成光復鄉14死，房屋也遭洪水帶來的厚重泥漿淹沒。記者劉學聖／攝影

商品推薦