快訊

南韓對美3500億投資添新變數 韓總理嗆1問題不解決免談

美股收跌 台股開盤下跌128點 台積電開低20元

消防員救災到深夜 光復鄉民宿老闆動容：他們一夜睡在車上

聽新聞
0:00 / 0:00

黃金72小時絕不放棄！ 特戰官兵攜生命探測器馳援花蓮

聯合報／ 記者李人岳／花蓮即時報導
國軍出動原定執行國慶吊掛巨幅國旗的CH-47SD大型運輸直升機，載運特戰及工兵官兵，攜帶生命探測器等搜救裝備，支援花蓮馬太鞍溪溢流救災。軍聞社
國軍出動原定執行國慶吊掛巨幅國旗的CH-47SD大型運輸直升機，載運特戰及工兵官兵，攜帶生命探測器等搜救裝備，支援花蓮馬太鞍溪溢流救災。軍聞社

國軍馳援花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災，除調動南部第四作戰區兵力增援當地外，今天將出動原定執行國慶吊掛巨幅國旗的CH-47SD大型運輸直升機，載運特戰及工兵官兵，攜帶生命探測器等搜救裝備，支援花蓮救災。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，大量泥水重創光復鄉，至今仍有46人失聯，並造成對外橋梁交通中斷，為把握黃金72小時救難時效，軍方今天將出動CH-47SD大型運輸直升機，載運特戰搜救兵力及五三工兵群官兵，攜帶生命探測器等搜救裝備，增援光復鄉當地搜救行動。

國防部今年國慶規劃由CH-47CD運輸直升機吊掛巨幅國旗，由UH-60M黑鷹直升機護航飛越總統府前國慶大會，原定今天清晨執行航線空勘任務，並且進駐台北松山機場。昨日臨時宣布取消，各型直升機機隨即整備，待命增援花蓮各項救災任務。

軍方已在光復地區成立救災前進指揮所，由陸軍副司令張台松中將進駐指揮各支援部隊全力協助救災。並調動北部、南部各部隊跨區支援當地。

陸軍昨天出動第二作戰區近500名官兵，AAV-7兩棲登陸車等裝備，支援光復鄉各地救災善後任務，除了徒手協助清淤外，更倚靠AAV-7深入道路中斷，輪車難以抵達的災區，為受困民眾運送食品、飲水等救援物資。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

消防員救災到深夜 光復鄉民宿老闆動容：他們一夜睡在車上

調查花蓮馬太鞍溪堰塞湖現況 台灣最強空拍機上午出動

光復鄉救災第三天...仍有46人失聯 「關鍵72小時」地毯式搜索

花蓮堰塞湖溢流重創光復鄉大馬天主堂 主教黃兆明緊急公開信求援

相關新聞

影／花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流15死31人失聯 滿目瘡痍空拍影片曝光

花蓮馬太鞍溪堰塞湖大量溢流，截上今早8點為止，造成光復鄉15人死亡、67人受傷、31人失聯，房屋也遭洪水帶來的厚重泥漿淹沒，馬太鞍溪橋斷，現場洪流吞農田，滿目瘡痍空拍影片曝光。

光復鄉救災第三天...仍有46人失聯 「關鍵72小時」地毯式搜索

花蓮縣光復鄉堰塞湖23日下午突然潰壩，大洪水釀重大死傷，中央災害應變中心更新最新數據，有14人罹難、46人失聯、32人受...

影／花蓮洪水...85歲婦原已撤離卻想回家「再看一下」 緊抱神明桌亡

花蓮洪水災情造成光復鄉嚴重死傷，85歲黃姓婦人被發現死在佛祖街家中，還緊抱神明桌，家屬感嘆，其實當天一時許就把母親載出來...

黃金72小時絕不放棄！ 特戰官兵攜生命探測器馳援花蓮

國軍馳援花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災，除調動南部第四作戰區兵力增援當地外，今天將出動原定執行國慶吊掛巨幅國旗的CH-47S...

調查花蓮馬太鞍溪堰塞湖現況 台灣最強空拍機上午出動

馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉慘重災情，監控與確認堰塞湖現況成為當務之急。今天上午天氣轉好，農委會林務局農航所出動台灣...

影／花蓮洪災泥土封門困3天！高雄特搜隊攀牆 救出中華路​老夫婦

花蓮光復鄉堰塞湖溢流造成洪災，高雄特搜隊挨家挨戶尋找失蹤者，發1棟樓房的大門遭泥土堵住大門，1對夫婦受困自家屋內，見搜救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。