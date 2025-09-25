聽新聞
黃金72小時絕不放棄！ 特戰官兵攜生命探測器馳援花蓮
國軍馳援花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災，除調動南部第四作戰區兵力增援當地外，今天將出動原定執行國慶吊掛巨幅國旗的CH-47SD大型運輸直升機，載運特戰及工兵官兵，攜帶生命探測器等搜救裝備，支援花蓮救災。
花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，大量泥水重創光復鄉，至今仍有46人失聯，並造成對外橋梁交通中斷，為把握黃金72小時救難時效，軍方今天將出動CH-47SD大型運輸直升機，載運特戰搜救兵力及五三工兵群官兵，攜帶生命探測器等搜救裝備，增援光復鄉當地搜救行動。
國防部今年國慶規劃由CH-47CD運輸直升機吊掛巨幅國旗，由UH-60M黑鷹直升機護航飛越總統府前國慶大會，原定今天清晨執行航線空勘任務，並且進駐台北松山機場。昨日臨時宣布取消，各型直升機機隨即整備，待命增援花蓮各項救災任務。
軍方已在光復地區成立救災前進指揮所，由陸軍副司令張台松中將進駐指揮各支援部隊全力協助救災。並調動北部、南部各部隊跨區支援當地。
陸軍昨天出動第二作戰區近500名官兵，AAV-7兩棲登陸車等裝備，支援光復鄉各地救災善後任務，除了徒手協助清淤外，更倚靠AAV-7深入道路中斷，輪車難以抵達的災區，為受困民眾運送食品、飲水等救援物資。
