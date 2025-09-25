堰塞湖洪水垃圾全沖來家門口！光復鄉民求援：已經開始發臭了
花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰決溢流，災情嚴重，前線消防人員連日投入搜救與清淤工作。有當地民眾昨(24)日在臉書社團「花蓮同鄉會」中發文求助，表示「全光復的垃圾擋住出入口」，請求相關人士幫忙協助處理。
該名網友貼文寫道：「全光復的垃圾都沖到阿姨家，擋住出入口，希望看到的相關人士可以幫忙協助處理，我知道大家都在忙著救援，辛苦大家！希望早日重建，加油！」
原po隨文附上多張照片，顯示洪流退去後，光復鄉垃圾大量堆積情形，畫面十分觸目驚心，包括家門口出現大量漂流樹木枝幹、瓶裝水，及多包不明垃圾等，全都一起泡在灰色的爛泥中。住家附近的道路上也變成名符其實的垃圾山，大量洪水漂流物堆積，幾乎不見道路蹤影。
該則貼文引來逾數千名網友關心，也有鄰居現身留言：「我們是隔壁的鄰居，我家也希望有關單位能協助處理，因為垃圾已經開始發臭了。」
由於現場狀況惡劣，不少鄉親情緒激動，紛紛砲指中央或地方政府，原po見到大量政治性留言則氣憤表示：「我們是要解決問題和重建家園，沒受過災難，懂我們親人的痛苦嗎？你家全是垃圾你受得了？你家都是垃圾時，你跟我說將心比心？垃圾在你家的時候你不會反應？不要欺騙良心和網軍。」
有熱心民眾留言指出：「今日有到現場幫忙，垃圾數量龐大需要用到重機械，但遇到第三次潰堤只能先行離開(後證實為誤傳)，只求雨勢小後再幫忙協助。」也有人表示：「會先救人為主，等人搜救到告一段落，才會開始清除」、「這人力絕對沒辦法清理的，要靠機器。清理的時候就要注意防疫了，洪水後的環境，讓健康很容易出問題。」
