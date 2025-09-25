長者渾身泥被發現 台東消防局馳援花蓮救災

快訊

中央社／ 台東縣25日電

台東縣消防局馳援花蓮縣堰塞湖潰流洪水救災，23日晚間在光復鄉1戶民宅門口發現1名長者渾身是泥，意識清楚、些許失溫無外傷，幸被消防人員搜索過程中即時發現救出安置。

台東縣政府救災團隊接受任務分配，兵分兩路搜救花蓮光復學士街、中學街與中山路一帶，從23日到昨天晚間救援團隊已搜索70處、協助撤離70人、就地避難88人，搜救行動持續進行，台東縣長饒慶鈴也到光復前進指揮所慰問不眠不休的救災人員。

「救災不分縣市，我們感同身受，所有同仁都辛苦了」，饒慶鈴說，馬太鞍溪堰塞湖災情嚴重影響居民生活，台東義不容辭派救災團隊及相關救災資源，她代表台東縣民感謝所有投入救災的人，也希望大家執行任務時務必注意安全。

堰塞湖 馬太鞍溪

相關新聞

影／花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流15死31人失聯 滿目瘡痍空拍影片曝光

花蓮馬太鞍溪堰塞湖大量溢流，截上今早8點為止，造成光復鄉15人死亡、67人受傷、31人失聯，房屋也遭洪水帶來的厚重泥漿淹沒，馬太鞍溪橋斷，現場洪流吞農田，滿目瘡痍空拍影片曝光。

光復鄉救災第三天...仍有46人失聯 「關鍵72小時」地毯式搜索

花蓮縣光復鄉堰塞湖23日下午突然潰壩，大洪水釀重大死傷，中央災害應變中心更新最新數據，有14人罹難、46人失聯、32人受...

影／花蓮洪水...85歲婦原已撤離卻想回家「再看一下」 緊抱神明桌亡

花蓮洪水災情造成光復鄉嚴重死傷，85歲黃姓婦人被發現死在佛祖街家中，還緊抱神明桌，家屬感嘆，其實當天一時許就把母親載出來...

黃金72小時絕不放棄！ 特戰官兵攜生命探測器馳援花蓮

國軍馳援花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災，除調動南部第四作戰區兵力增援當地外，今天將出動原定執行國慶吊掛巨幅國旗的CH-47S...

調查花蓮馬太鞍溪堰塞湖現況 台灣最強空拍機上午出動

馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉慘重災情，監控與確認堰塞湖現況成為當務之急。今天上午天氣轉好，農委會林務局農航所出動台灣...

影／花蓮洪災泥土封門困3天！高雄特搜隊攀牆 救出中華路​老夫婦

花蓮光復鄉堰塞湖溢流造成洪災，高雄特搜隊挨家挨戶尋找失蹤者，發1棟樓房的大門遭泥土堵住大門，1對夫婦受困自家屋內，見搜救...

