長者渾身泥被發現 台東消防局馳援花蓮救災

台東縣消防局馳援花蓮縣堰塞湖潰流洪水救災，23日晚間在光復鄉1戶民宅門口發現1名長者渾身是泥，意識清楚、些許失溫無外傷，幸被消防人員搜索過程中即時發現救出安置。

台東縣政府救災團隊接受任務分配，兵分兩路搜救花蓮光復學士街、中學街與中山路一帶，從23日到昨天晚間救援團隊已搜索70處、協助撤離70人、就地避難88人，搜救行動持續進行，台東縣長饒慶鈴也到光復前進指揮所慰問不眠不休的救災人員。

「救災不分縣市，我們感同身受，所有同仁都辛苦了」，饒慶鈴說，馬太鞍溪堰塞湖災情嚴重影響居民生活，台東義不容辭派救災團隊及相關救災資源，她代表台東縣民感謝所有投入救災的人，也希望大家執行任務時務必注意安全。

商品推薦