消防員救災到深夜 光復鄉民宿老闆動容：他們一夜睡在車上

聯合報／ 記者張策翁至成／花蓮即時報導
花蓮復興鄉某民宿老闆娘表示，有批消防員訂房後因救災到深夜，擔心打擾到她，竟選擇整夜在車上休息。記者張策／攝影
花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖潰決，災情嚴重，前線消防人員連日投入搜救與清淤工作。光復鄉一間民宿老闆娘透露，這段時間有大批消防人員入住休整，讓她深感敬佩。

她特別回憶，第一晚有一批消防人員忙到深夜才結束救助行動，考量時間太晚，擔心打擾到她休息，竟選擇整夜待在車上睡覺。隔天一大早，他們便又整裝出發，繼續投入災區救災。

老闆娘感慨地說，這些消防人員日以繼夜守護居民安危，不僅辛苦，更令人動容。她強調，「他們其實很需要好好休息，但卻寧願在車上湊合一晚，真的很心疼。」

目前光復鄉仍在進行清理與復原工作，消防人員與各地救援隊伍持續投入。地方居民除感謝各界援助，也盼社會看見這些第一線人員的付出，給予更多支持。

堰塞湖 馬太鞍溪

