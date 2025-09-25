聽新聞
調查花蓮馬太鞍溪堰塞湖現況 台灣最強空拍機上午出動
馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉慘重災情，監控與確認堰塞湖現況成為當務之急。今天上午天氣轉好，農委會林務局農航所出動台灣最強空拍機，飛抵堰塞湖上空來回詳細描測，預估今天稍晚會取得堰塞湖最清晰與最新的狀況。
農航所是目前全台唯一具備自主航空照相能力與高效能圖資倉儲的專責單位，而林務局在前年引進兩架新的航遙測飛機，機型為King Air 360ER，搭配最新型全數位航電系統、自動壓艙系統，飛航高度可達3萬5千英尺，可輕易拍攝玉山空景，滿油狀態可航行2600海浬，涵蓋至東沙群島等地。
機腹則是開設雙照相艙，搭配高解析航攝數位相機、高光譜掃描儀、光達掃瞄儀等，使用Leica DMC III高解析度航攝數位相機，每張高達3.73億象元，計畫將進行地面解析度15公分的國土航拍作業，每架約3.3億元。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
