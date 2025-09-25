影／整條泥漿街！高市搜救員徒步泥濘 光復災區挨家挨戶尋找生機
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成洪災，造成至少14死、數十人失聯。高雄市消防局搜救隊今天凌晨抵達災區，整備營地後立即在光復鄉展開搜救行動，發現洪水已退，踩著滿地泥濘，帶搜救犬在街頭挨戶搜尋失蹤者。
高雄市消防局特種搜救隊由搜救大隊長蘇裕銘帶隊，率17車45人及5隻搜救犬，昨晚7時許自高雄出發。為爭取搶救時間，搜救隊車輛鳴警鈴上高速公路，今天凌晨1時20分抵達花蓮縣光復鄉災區。
高雄市特搜人員在光復糖廠設營區成立前進指揮所，立即與當地特搜人員了解最新災情，獲悉仍至少有30多人失聯，馬上投入救災，今天清晨特搜人員進入花蓮光復鄉和平街、中山路、武昌路一帶，帶搜救犬及空拍機搜尋失聯者。
據搜救人員說，抵達時洪水已經退去，沿路踩著泥漿找人，看見滿地泥濘，轎車被大水沖得像在疊羅漢，慘不忍睹。
搜救員在和平街等處，分別遇到王姓男子、李姓女子，其中李女在光復鄉租屋，她說，3層樓的租屋，共有4名大人1個小孩，在大水沖來，發現2名租客已經失蹤，她嚇不知道如何是好。王姓男子與家人躲在家裡，因見水退，不願再撤離，但無奈說不知道如何重整屋子。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言