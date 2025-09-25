影／整條泥漿街！高市搜救員徒步泥濘 光復災區挨家挨戶尋找生機

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
花蓮洪災，沿路滿地泥濘，令災戶苦惱。記者劉學聖／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成洪災，造成至少14死、數十人失聯。高雄市消防局搜救隊今天凌晨抵達災區，整備營地後立即在光復鄉展開搜救行動，發現洪水已退，踩著滿地泥濘，帶搜救犬在街頭挨戶搜尋失蹤者。

高雄市消防局特種搜救隊由搜救大隊長蘇裕銘帶隊，率17車45人及5隻搜救犬，昨晚7時許自高雄出發。為爭取搶救時間，搜救隊車輛鳴警鈴上高速公路，今天凌晨1時20分抵達花蓮縣光復鄉災區。

高雄市特搜人員在光復糖廠設營區成立前進指揮所，立即與當地特搜人員了解最新災情，獲悉仍至少有30多人失聯，馬上投入救災，今天清晨特搜人員進入花蓮光復鄉和平街、中山路、武昌路一帶，帶搜救犬及空拍機搜尋失聯者。

據搜救人員說，抵達時洪水已經退去，沿路踩著泥漿找人，看見滿地泥濘，轎車被大水沖得像在疊羅漢，慘不忍睹。

搜救員在和平街等處，分別遇到王姓男子、李姓女子，其中李女在光復鄉租屋，她說，3層樓的租屋，共有4名大人1個小孩，在大水沖來，發現2名租客已經失蹤，她嚇不知道如何是好。王姓男子與家人躲在家裡，因見水退，不願再撤離，但無奈說不知道如何重整屋子。

高雄特搜隊馳援花蓮，挺進光復鄉「泥漿街」，搜救犬聞嗅廢墟車堆尋找生機。記者林保光／翻攝
花蓮洪災，沿路滿地泥濘，令災戶苦惱。記者劉學聖／攝影
花蓮洪災，沿路滿地泥濘。記者劉學聖／攝影
花蓮洪災，沿路滿地泥濘。記者劉學聖／攝影
花蓮洪災，沿路滿地泥濘，轎車被大水沖得疊羅漢。記者劉學聖／攝影
高雄特搜隊馳援花蓮，挺進光復鄉「泥漿街」尋找生機。記者林保光／翻攝
高雄特搜隊馳援花蓮，挺進光復鄉「泥漿街」挨戶尋找生機。記者林保光／翻攝
花蓮洪災，沿路滿地泥濘，轎車被大水沖得疊羅漢。記者劉學聖／攝影
堰塞湖 馬太鞍溪

光復鄉救災第三天...仍有46人失聯 「關鍵72小時」地毯式搜索

花蓮堰塞湖溢流重創光復鄉大馬天主堂 主教黃兆明緊急公開信求援

【即時短評】忘了腳下是泥濘的災區 卓揆傅總召竟上演政治擂台

災區滿目瘡痍 花蓮縣光復鄉明天仍停班停課

影／花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流15死31人失聯 滿目瘡痍空拍影片曝光

花蓮馬太鞍溪堰塞湖大量溢流，截上今早8點為止，造成光復鄉15人死亡、67人受傷、31人失聯，房屋也遭洪水帶來的厚重泥漿淹沒，馬太鞍溪橋斷，現場洪流吞農田，滿目瘡痍空拍影片曝光。

光復鄉救災第三天...仍有46人失聯 「關鍵72小時」地毯式搜索

花蓮縣光復鄉堰塞湖23日下午突然潰壩，大洪水釀重大死傷，中央災害應變中心更新最新數據，有14人罹難、46人失聯、32人受...

黃金72小時絕不放棄！ 特戰官兵攜生命探測器馳援花蓮

國軍馳援花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流洪災，除調動南部第四作戰區兵力增援當地外，今天將出動原定執行國慶吊掛巨幅國旗的CH-47S...

調查花蓮馬太鞍溪堰塞湖現況 台灣最強空拍機上午出動

馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉慘重災情，監控與確認堰塞湖現況成為當務之急。今天上午天氣轉好，農委會林務局農航所出動台灣...

洪水無情...10具遺體口鼻都是泥漿 死者疑吸入大量淤泥窒息

花蓮馬太鞍溪堰塞湖大量溢流，造成光復鄉14死，檢警昨已相驗10具遺體，發現死者從頭到腳、口鼻都有汙泥，研判洪水帶來大量泥...

花蓮堰塞湖洪災「垂直避難」 律師揭2問題：1情況要強制撤離

花蓮光復鄉堰塞湖洪災已釀14死32傷，仍有46人失聯。對於撤離的部分，律師林智群發文質疑，縣政府雖有戶籍名冊，但沒有戶口普查，造成無法掌握每一戶到底有幾人，此外，「垂直避難」如果考量到獨居老人，應該要採取「強制撤離」較好。

