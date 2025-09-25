影／整條泥漿街！高市搜救員徒步泥濘 光復災區挨家挨戶尋找生機

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成洪災，造成至少14死、數十人失聯。高雄市消防局搜救隊今天凌晨抵達災區，整備營地後立即在光復鄉展開搜救行動，發現洪水已退，踩著滿地泥濘，帶搜救犬在街頭挨戶搜尋失蹤者。

高雄市消防局特種搜救隊由搜救大隊長蘇裕銘帶隊，率17車45人及5隻搜救犬，昨晚7時許自高雄出發。為爭取搶救時間，搜救隊車輛鳴警鈴上高速公路，今天凌晨1時20分抵達花蓮縣光復鄉災區。

高雄市特搜人員在光復糖廠設營區成立前進指揮所，立即與當地特搜人員了解最新災情，獲悉仍至少有30多人失聯，馬上投入救災，今天清晨特搜人員進入花蓮光復鄉和平街、中山路、武昌路一帶，帶搜救犬及空拍機搜尋失聯者。

據搜救人員說，抵達時洪水已經退去，沿路踩著泥漿找人，看見滿地泥濘，轎車被大水沖得像在疊羅漢，慘不忍睹。

搜救員在和平街等處，分別遇到王姓男子、李姓女子，其中李女在光復鄉租屋，她說，3層樓的租屋，共有4名大人1個小孩，在大水沖來，發現2名租客已經失蹤，她嚇不知道如何是好。王姓男子與家人躲在家裡，因見水退，不願再撤離，但無奈說不知道如何重整屋子。 高雄特搜隊馳援花蓮，挺進光復鄉「泥漿街」，搜救犬聞嗅廢墟車堆尋找生機。記者林保光／翻攝 花蓮洪災，沿路滿地泥濘，令災戶苦惱。記者劉學聖／攝影 花蓮洪災，沿路滿地泥濘。記者劉學聖／攝影 花蓮洪災，沿路滿地泥濘。記者劉學聖／攝影 花蓮洪災，沿路滿地泥濘，轎車被大水沖得疊羅漢。記者劉學聖／攝影 高雄特搜隊馳援花蓮，挺進光復鄉「泥漿街」尋找生機。記者林保光／翻攝 高雄特搜隊馳援花蓮，挺進光復鄉「泥漿街」挨戶尋找生機。記者林保光／翻攝 花蓮洪災，沿路滿地泥濘，轎車被大水沖得疊羅漢。記者劉學聖／攝影

