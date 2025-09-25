花蓮堰塞湖洪災「垂直避難」 律師揭2問題：1情況要強制撤離

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
花蓮堰塞湖洪災重創光復市區，沿路滿地泥濘。 記者劉學聖／攝影
花蓮光復鄉堰塞湖洪災已釀14死32傷，仍有46人失聯。對於撤離的部分，律師林智群發文提到，縣政府雖有戶籍名冊，但沒有戶口普查，造成無法掌握每一戶到底有幾人；此外，「垂直避難」如果考量到獨居老人，應該要採取「強制撤離」較好。

律師林智群在臉書發文，針對此次花蓮光復鄉堰塞湖溢流撤離的部分，他提出兩點需要注意的地方，其一是戶籍名冊的問題，有些是「人在，籍不在」，戶籍謄本裡沒這人，但其實有人在；有些是「籍在，人不在」，例如小孩去台北發展。林智群表示，這就是沒有進行戶口普查會遇到的問題，根本無法精確掌握每一戶的確切人數。

第二個問題是撤離，水患通常會「強制撤離」或「垂直避難」，所謂垂直避難就是人往2或3樓跑，根據統計，此次撤離大多都是垂直避難，6843總人數裡佔了5348人。

林智群指出，如果是「獨居老人」，沒有人陪伴進行垂直避難的話，可能會因行動不方便來不及上樓，更不可能叫他們24小時都待在2、3樓，如此情況應該要進行「強制撤離」較妥當。

此文一出，不少網友也提到撤離的問題，「光復鄉市區並不大，沿路多廣播幾次也行，或許有人不當一回事吧，警覺性太低」、「強制撤離本就是全權處理，顯然是沒有準備安置的地方」、「不管戶籍在哪，就是各區各里動員去廣播挨家挨戶巡邏叫人去避難場所，但有執行嗎」。

堰塞湖 馬太鞍溪 林智群 垂直避難 獨居老人

