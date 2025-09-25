快訊

巨大發緊急聲明 美禁制令影響集團營收占比約4%~5%

堰塞湖溢流14死 都是在中央強制撤離範圍內

聯合報／ 記者張曼蘋周佑政李人岳張策王燕華／連線報導
花蓮堰塞湖溢流重創光復鄉，靠近支流光復溪旁的農舍和農田已被厚厚黑泥填平，光復溪堤防還被沖出缺口。 記者劉學聖／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大量泥水沖毀光復鄉市區，造成多人罹難及輕重傷。據指出，中央早在事發前期已至少九度通報花蓮縣政府，要求盡速執行疏散撤離，且身兼中央災害應變中心指揮官的內政部長劉世芳廿一日已要求隔日撤離一千八百戶，請縣府確認名單。

據了解，中央政府自九月廿一日以來，林保署通報花蓮縣府九次，消防署通報花蓮縣府十次，要求縣府盡速執行疏散撤離工作。此次十四位罹難者位置圖，都在中央災害應變中心要求的強制疏散撤離範圍內，且多是在一樓，花蓮應變中心在溢流後才緊急改為一級開設。

據悉，廿一日上午，劉世芳曾致電行政院秘書長張惇涵，討論花蓮馬太鞍溪堰塞湖下游民眾疏散撤離事宜，當時劉世芳判斷必須馬上啟動相關撤離工作；劉世芳在廿二日上午第四次工作報告中裁示，有關馬太鞍溪堰塞湖，請偕同花蓮縣政府，「務必把握今天中午前風雨較小的黃金撤離時間，積極撤離下游鳳林鎮、光復鄉及萬榮鄉等潰堤溢淹高風險區域之民眾及遊客，並落實收容安置作為」，亦請偕同花蓮縣政府就堰塞湖可能影響範圍發布細胞簡訊，確保當地及外來人員均能取得疏散撤離訊息。

張惇涵昨表示，七月廿六日空勘影像就發現確認有堰塞湖，量體非常大；主管林地的農業部、主管災防的內政部，分別委託陽明交大跟台大專業團隊做地形跟後續處理的專業評估。

張惇涵指出，過程中，中央與地方至少九次聯繫，包括保全戶造冊、居民細胞簡訊的演練，隨著這次樺加沙颱風風雨非常強，中央災變中心開設後，廿一日劉世芳畫設出應該要撤離的範圍，並表示照經驗應要撤離一千八百戶、超過八千人，當天也有跟花蓮縣政府聯繫。

賴清德總統昨表示，中央所有相關首長，從颱風進逼到遠離，都全天候在國內的崗位上，多次對花蓮提出預警、要求「把握黃金時間」、「撤離計畫應以最高標準規畫」來撤離民眾；包含國軍在內各中央單位，也多次積極與地方政府合作，按需求提供協助、協助疏散。

行政院長卓榮泰（左）昨勘災稱撤離有瑕疵，將查明原因；國民黨立委傅崐萁（右）批行政院只出一張嘴，死傷都是因垂直避難卡住。兩人不歡而散。記者王燕華／攝影
堰塞湖 馬太鞍溪 劉世芳 樺加沙颱風 張惇涵 細胞簡訊 賴清德

花蓮洪災14死32傷 死者多一樓來不及逃的長者

花蓮光復鄉堰塞湖洪災已釀十四死三十二傷，仍有四十六人失聯，全台各界持續挺進救災，強調「此刻我們都是花蓮人」，災民昨含淚在...

花蓮洪災母子天人永隔 水淹到鼻子 「媽媽撥開我的手」

洪水沖進花蓮光復鄉造成嚴重死傷，有死者家屬回憶，當時洪水來襲，聲嘶力竭大喊要母親抓緊他，沒想到母親竟把他的手撥開，最後淹...

傅崐萁：陳駿季8月稱沒立即潰堤危險 張惇涵：網路影片斷章取義

朝野昨為洪災責任歸屬互槓。國民黨立委傅崐萁質疑，他早在八月十三日就要求中央整建馬太鞍溪堰塞湖，農業部長陳駿季當時表示「沒有立即潰堤的危險」，行政院秘書長張惇涵說，網路上的影片有點斷章取義，還原八月狀況，當時堰塞湖距離溢堤還有五十公尺，陳駿季備詢時也說了，為確保中下游民眾安全，農業部一定會努力，沒有中央部門不努力的狀況。

冷眼集／還有人失聯… 政治人物一路吵 重擊災民心

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，滔天洪水侵襲，光復鄉頓成水鄉澤國，造成多人死傷，仍有多人失聯。多少家庭為逝者垂淚，為失聯者祈禱，但就在此時，中央和地方的官員、民代，竟在國人面前大吵，聲聲爭吵無疑重重敲擊災民瀕臨破碎的心。

卓揆指撤離有瑕疵 花縣府喊冤：全依中央畫設範圍、門牌套圖

花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀成重大死傷，行政院長卓榮泰稱撤離「有瑕疵」。花蓮縣政府說明，撤離都依據中央畫設範圍、提供的門牌套圖，縣府再確認撤離戶數、人數，發布黃色警報後，廿一日近十一時就通知鄉鎮公所下午執行撤離工作，廿二日紅色警戒後持續提醒，一切均依程序處理。

