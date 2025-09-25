堰塞湖溢流14死 都是在中央強制撤離範圍內

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大量泥水沖毀光復鄉市區，造成多人罹難及輕重傷。據指出，中央早在事發前期已至少九度通報花蓮縣政府，要求盡速執行疏散撤離，且身兼中央災害應變中心指揮官的內政部長劉世芳廿一日已要求隔日撤離一千八百戶，請縣府確認名單。

據了解，中央政府自九月廿一日以來，林保署通報花蓮縣府九次，消防署通報花蓮縣府十次，要求縣府盡速執行疏散撤離工作。此次十四位罹難者位置圖，都在中央災害應變中心要求的強制疏散撤離範圍內，且多是在一樓，花蓮應變中心在溢流後才緊急改為一級開設。

據悉，廿一日上午，劉世芳曾致電行政院秘書長張惇涵，討論花蓮馬太鞍溪堰塞湖下游民眾疏散撤離事宜，當時劉世芳判斷必須馬上啟動相關撤離工作；劉世芳在廿二日上午第四次工作報告中裁示，有關馬太鞍溪堰塞湖，請偕同花蓮縣政府，「務必把握今天中午前風雨較小的黃金撤離時間，積極撤離下游鳳林鎮、光復鄉及萬榮鄉等潰堤溢淹高風險區域之民眾及遊客，並落實收容安置作為」，亦請偕同花蓮縣政府就堰塞湖可能影響範圍發布細胞簡訊，確保當地及外來人員均能取得疏散撤離訊息。

張惇涵昨表示，七月廿六日空勘影像就發現確認有堰塞湖，量體非常大；主管林地的農業部、主管災防的內政部，分別委託陽明交大跟台大專業團隊做地形跟後續處理的專業評估。

張惇涵指出，過程中，中央與地方至少九次聯繫，包括保全戶造冊、居民細胞簡訊的演練，隨著這次樺加沙颱風風雨非常強，中央災變中心開設後，廿一日劉世芳畫設出應該要撤離的範圍，並表示照經驗應要撤離一千八百戶、超過八千人，當天也有跟花蓮縣政府聯繫。

賴清德總統昨表示，中央所有相關首長，從颱風進逼到遠離，都全天候在國內的崗位上，多次對花蓮提出預警、要求「把握黃金時間」、「撤離計畫應以最高標準規畫」來撤離民眾；包含國軍在內各中央單位，也多次積極與地方政府合作，按需求提供協助、協助疏散。

行政院長卓榮泰（左）昨勘災稱撤離有瑕疵，將查明原因；國民黨立委傅崐萁（右）批行政院只出一張嘴，死傷都是因垂直避難卡住。兩人不歡而散。記者王燕華／攝影

