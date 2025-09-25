聽新聞
林保署：堰塞湖水縮減75% 仍紅色警戒

聯合報／ 記者李柏澔王燕華林佳彣／連線報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖前天溢流導致潰堤，造成光復鄉嚴重災情，農業部昨清晨透過無人機空拍勘查，蓄水量已減少至二三○○萬噸，評估堰塞湖湖水已縮減百分之七十五，但紅色警戒仍未解除。林保署表示，將盡速依最新狀況重新研擬防災警戒機制。

林保署表示，昨清晨至現場進行無人機空拍勘查堰塞湖，空拍畫面顯示溢流口壩頂已遭水流下切了八○公尺、高程一○六○公尺、蓄水面積約五○公頃，蓄水量已減少至二三○○萬噸。

至於外界質疑若是溢流為何會下切，是否因潰壩造成水量超乎預估值？林保署說，該署在對外公開的「馬太鞍溪堰塞湖監控面板」，自八月中旬起就每天更新可能發生溢流的推估時間，因為溢流是可能造成潰壩的原因之一，但溢流未必會造成大規模潰壩，還涉及壩體幾何形狀、材料組成、入流量等諸多影響因素。而溢流之外，地震或是壩體滲漏、管湧，也有可能會造成潰壩。

經濟部水利署長林元鵬也說，預估值有很多情境，包含最可能、最嚴重的情境。這次下來的量特別大，但還是在評估方案的可能性之一。

而對於地方人士批光復一、二號堤防潰堤是釀災主因。林元鵬則說，「這次的量真的是太大了，比我們設計標準大了四倍，而且夾雜沙石下來，力道又比純粹水的力量還大，才會造成好幾個堤防段落、橋梁破損」。

農業部表示，壩體及周圍地質仍不穩定，且持續降雨，可能再次阻塞及發生溢流，不過因量體變小，後續應不至於形成前天這麼大的流量，另考量堤防可能有缺口且河道淤積致通洪斷面縮小，建請下游河道缺口盡速處理，避免水流流出河道。

堰塞湖 馬太鞍溪

