前進花蓮光復鄉送暖 國際佛光總捐200萬元供應急

樺加沙颱風造成花蓮縣光復鄉重創，佛光山住持心保和尚指示花蓮月光寺監寺妙勳法師啟動關懷機制，國際佛光會中華總會也捐200萬元給花蓮應急。

國際佛光會署理會長慈容法師表示，妙勳法師帶領佛光會幹部督導會長，冒著暴風雨走山路，歷經3小時終於進入光復鄉，首站來到糖廠的臨時避難所，妙勳法師等人隨即到2樓關懷災民，看到受苦民眾，大家都很心疼。其中有1名80幾歲的老奶奶哭嘆，家人都漂走了，只剩下他和老伴孤苦無依。

妙勳法師等人在避難所向民眾遞上大悲咒水，傳達溫暖，之後轉至光復火車站關心，也到佛光會光復分會督導劉秀蘭家中慰訪。劉秀蘭家門口和客廳全是泥土，還堆滿四處漂來的廢棄物。另督導邱念台一家人也被困在2樓，樓下是滿地的泥濘。

佛光會鄭西華會長的二叔，世居花蓮光復鄉，今年90幾歲，第一次遇上這樣大的水患。

佛光會表示，其實光復鄉民都知道有堰塞湖的存在，也知道水位升高，可能會潰堤，只是不曉得這麼嚴重。 法師們將帶去的飯糰、包子、燒餅、大悲咒水、觀世音菩薩聖像等放進水桶，用拉繩方式交給災民。圖／佛光山提供

