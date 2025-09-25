前進花蓮光復鄉送暖 國際佛光總捐200萬元供應急

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
妙勳法師帶領佛光會幹部督導會長，冒著暴風雨走山路，歷經3小時終於進入光復鄉慰訪受災民眾。圖／佛光山提供，
妙勳法師帶領佛光會幹部督導會長，冒著暴風雨走山路，歷經3小時終於進入光復鄉慰訪受災民眾。圖／佛光山提供，

樺加沙颱風造成花蓮縣光復鄉重創，佛光山住持心保和尚指示花蓮月光寺監寺妙勳法師啟動關懷機制，國際佛光會中華總會也捐200萬元給花蓮應急。

國際佛光會署理會長慈容法師表示，妙勳法師帶領佛光會幹部督導會長，冒著暴風雨走山路，歷經3小時終於進入光復鄉，首站來到糖廠的臨時避難所，妙勳法師等人隨即到2樓關懷災民，看到受苦民眾，大家都很心疼。其中有1名80幾歲的老奶奶哭嘆，家人都漂走了，只剩下他和老伴孤苦無依。

妙勳法師等人在避難所向民眾遞上大悲咒水，傳達溫暖，之後轉至光復火車站關心，也到佛光會光復分會督導劉秀蘭家中慰訪。劉秀蘭家門口和客廳全是泥土，還堆滿四處漂來的廢棄物。另督導邱念台一家人也被困在2樓，樓下是滿地的泥濘。

佛光會鄭西華會長的二叔，世居花蓮光復鄉，今年90幾歲，第一次遇上這樣大的水患。

佛光會表示，其實光復鄉民都知道有堰塞湖的存在，也知道水位升高，可能會潰堤，只是不曉得這麼嚴重。

法師們將帶去的飯糰、包子、燒餅、大悲咒水、觀世音菩薩聖像等放進水桶，用拉繩方式交給災民。圖／佛光山提供
法師們將帶去的飯糰、包子、燒餅、大悲咒水、觀世音菩薩聖像等放進水桶，用拉繩方式交給災民。圖／佛光山提供

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

台中特搜昨整裝出發馳援花蓮救災 13車35人2搜救犬1醫師出動

有家歸不得…馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉 逾600人被迫住收容所

災區滿目瘡痍 花蓮縣光復鄉明天仍停班停課

花蓮堰塞湖溢流釀災…6歲女童失聯超過1天 躲高處成功獲救

相關新聞

影／屋頂遭淹沒！6歲女童受困2天大喊「我在這裡」 滿身泥濘獲救

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨溢流洪水淹入災情慘重。屏東縣消防局赴花蓮支援。今一早受理光復鄉佛祖街受困案，挑高鐵皮屋頂遭泥流幾乎...

預言堰塞湖溢流？網曝馬太鞍祖靈曾示警「別熟睡」 鄉民驚呼頭皮發麻

樺加沙颱風雖然沒有直接侵襲台灣，但其帶來的猛烈降雨仍致災，導致花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀成重大死傷。Threads上流傳一篇...

花蓮堰塞湖溢流已釀17死…官方募款專案明起接受捐款 4大管道一次看

強颱樺加沙帶來強勁風雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大水沖入民宅，導致無法逃生長者嚴重傷亡，截至今天下午累計17人死亡，共1...

質疑政府為何不做這事 花蓮議員揭堰塞湖溢流災區現況：快救援佛祖街

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨（23）日下午溢流，目前已釀9死、17人失聯，另有4件屍體通報待查。縣議員胡仁順表示，今天上午過後，剩下...

花蓮洪災 北漂青年急返鄉 背長者脫困

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，如海嘯般的洪水衝入光復鄉，家園過了一夜如「末日場景」，有災民直言一輩子都沒看過這種景象，還有人邊...

花蓮洪災 母子天人永隔 水淹到鼻子 「媽媽撥開我的手」

洪水沖進花蓮光復鄉造成嚴重死傷，有死者家屬回憶，當時洪水來襲，聲嘶力竭大喊要母親抓緊他，沒想到母親竟把他的手撥開，最後淹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。