花蓮洪災 母子天人永隔 水淹到鼻子 「媽媽撥開我的手」

洪水沖進花蓮光復鄉造成嚴重死傷，有死者家屬回憶，當時洪水來襲，聲嘶力竭大喊要母親抓緊他，沒想到母親竟把他的手撥開，最後淹死身亡；他哽咽地說，「媽媽是不想讓我一起被淹死」。還有婦人落淚說「媽媽被淹沒了，好在遺體沒有被沖走」，令人鼻酸。

洪水來襲太快，許多年過七、八旬的長者在一樓來不及避難身亡；花蓮地檢署也同步分案調查，從監測到撤離等環節是否涉及人為疏失。

檢警研判，昨天一次驗完十具遺體，遺體從頭到腳都有淤泥，口鼻也多泥濘，當時洪水帶來大量泥漿，長者吸入淤泥後窒息身亡，確認為溺斃。

佛祖街至少五人身亡，堪稱重災區。罹難者家屬劉姓男子哽咽說，洪水來得又急又快，進家門時就已經深及腰部，趕緊拉著八十四歲母親的手要逃出去，沒想到一轉身水就淹到鼻子，當下他冒出水面聲嘶力竭大喊「媽媽抓緊我」，沒想到媽媽竟把他的手撥開。

「她應該是不想讓我一起被淹死，媽媽過去照顧孩子已吃了很多苦。」劉男說，水很快就上來，自己只能爬上屋頂等待救援，水真的淹太高，水退了之後，才把淹死的母親抱出來。

花蓮縣長徐榛蔚昨到生命園區慰問，劉男也上前直言，前天沒人叫他們撤離，如今家破人亡，住在對面的胞姊到現在還不知下落。他向救難人員說，佛祖街裡面還有很多人，對方卻回「活人優先」。徐榛蔚安慰說，都有派人廣播，村鄰長也逐戶通知，會再進一步了解詳細情況。

「母親被水淹沒了，走了。」同樣住佛祖街的石姓婦人落淚說，她住的平房全被水淹沒，旁邊房子甚至流走，所有的家當都沒了；丈夫和兒子去救她母親，也差點被淹沒，老媽媽逃不出來，遺體在家被泥土掩蓋，她雖然八十七歲，身體還很硬朗，卻逃不過此劫，好在她的遺體沒被沖走。

馬太鞍溪堰塞湖前天下午溢流，大水沖進光復市區，石姓婦人難過落淚，「媽媽被水淹沒了，走了」。圖／民眾提供

住在仁愛路的罹難者黃姓家屬說，母親九十二歲，身體健康，沒想到被大水帶走。不過，家中五個兄弟姊妹家裡都淹得很慘，家具損壞，連做檳榔的工廠都沒了，真的要拜託政府幫忙重建。

商品推薦