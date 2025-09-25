花蓮洪災 北漂青年急返鄉 背長者脫困

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，如海嘯般的洪水衝入光復鄉，家園過了一夜如「末日場景」，有災民直言一輩子都沒看過這種景象，還有人邊挖淤泥邊氣憤地說，堰塞湖出問題，政府開會都沒有用，「這是人禍，要請求國家賠償」。

兩波洪水沖入光復鄉災區，許多災民躲在二樓才逃過一劫，遭洪水圍困一夜，又飢又渴又累，天空不時下起間歇性豪雨，街道上滿是廿、卅公分高的厚重泥漿。

光復的街道上瀰漫著濕泥與腐敗氣味，四處可看到車輛堆疊在一起，還有大型貨櫃被洪水推倒壓毀其他車輛，家戶一樓都受洪水衝擊，有的連門都打不開，家中冰箱、沙發等家具全毀。

花蓮鄉光復鄉市區昨天還是一片狼藉， 超商貨物、貨架散落一地。記者劉學聖／攝影

災區氛圍緊繃，昨天上午約十一時又傳出有潰堤、溢流風險，消防、軍警廣播告警後，住戶放下鐵鏟大叫「趕快來我家」、「又有一波要來了，十分鐘後水就來了」，所幸是虛驚一場。

一名七十五歲老翁表示，在光復住了一輩子，這次災情前所未見，「水是直接灌進來，非常恐怖」，門外的淤泥十分厚重，門打不開，他女兒跟外孫仍受困在家，只好用繩索攀降方式送進物資。

住在佛祖街的林姓婦人回憶，事發時正在客廳看電視，突然發現水湧入屋內，打開窗戶一看，整條街道已成汪洋，「水急速灌入，只能趕快逃到樓上」。

黑暗中仍有光明，三、四十位北漂的在地青年緊急返鄉，自發組成部落救援小隊，賣力清除淤泥、背負受困長輩到收容所，他們有人一晚就背了八個人，小隊共送出五十名長者到收容所休息。

「與其等待別人來救，不如我們自己救」，小隊成員戴柏軍說，這些長者很多從小看著他們長大，忙了一整夜，唯一的想法就是要把人都平安救出來。

人在外地的林小姐得知故鄉因洪水被淹沒，家人只能爬上屋頂等待救援，其中還有癱瘓且有氣切的爸爸，自己只能打電話和透過社群向外界求援，所幸最後家人平安獲救。她說，深深感受到台灣社會滿滿的溫暖與力量，謝謝外界的關心與協助。

