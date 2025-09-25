聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮洪災 北漂青年急返鄉 背長者脫困

聯合報／ 記者王燕華張策翁至成林佳彣李承穎／連線報導
自己家鄉自己救 花蓮光復鄉Fata’an部落青年阿美族人自組救援小隊，連夜挖除泥沙，援救受困族人。有人一晚就背了八個人。圖／戴柏軍提供
自己家鄉自己救 花蓮光復鄉Fata’an部落青年阿美族人自組救援小隊，連夜挖除泥沙，援救受困族人。有人一晚就背了八個人。圖／戴柏軍提供

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，如海嘯般的洪水衝入光復鄉，家園過了一夜如「末日場景」，有災民直言一輩子都沒看過這種景象，還有人邊挖淤泥邊氣憤地說，堰塞湖出問題，政府開會都沒有用，「這是人禍，要請求國家賠償」。

兩波洪水沖入光復鄉災區，許多災民躲在二樓才逃過一劫，遭洪水圍困一夜，又飢又渴又累，天空不時下起間歇性豪雨，街道上滿是廿、卅公分高的厚重泥漿。

光復的街道上瀰漫著濕泥與腐敗氣味，四處可看到車輛堆疊在一起，還有大型貨櫃被洪水推倒壓毀其他車輛，家戶一樓都受洪水衝擊，有的連門都打不開，家中冰箱、沙發等家具全毀。

花蓮鄉光復鄉市區昨天還是一片狼藉， 超商貨物、貨架散落一地。記者劉學聖／攝影
花蓮鄉光復鄉市區昨天還是一片狼藉， 超商貨物、貨架散落一地。記者劉學聖／攝影

災區氛圍緊繃，昨天上午約十一時又傳出有潰堤、溢流風險，消防、軍警廣播告警後，住戶放下鐵鏟大叫「趕快來我家」、「又有一波要來了，十分鐘後水就來了」，所幸是虛驚一場。

一名七十五歲老翁表示，在光復住了一輩子，這次災情前所未見，「水是直接灌進來，非常恐怖」，門外的淤泥十分厚重，門打不開，他女兒跟外孫仍受困在家，只好用繩索攀降方式送進物資。

住在佛祖街的林姓婦人回憶，事發時正在客廳看電視，突然發現水湧入屋內，打開窗戶一看，整條街道已成汪洋，「水急速灌入，只能趕快逃到樓上」。

黑暗中仍有光明，三、四十位北漂的在地青年緊急返鄉，自發組成部落救援小隊，賣力清除淤泥、背負受困長輩到收容所，他們有人一晚就背了八個人，小隊共送出五十名長者到收容所休息。

「與其等待別人來救，不如我們自己救」，小隊成員戴柏軍說，這些長者很多從小看著他們長大，忙了一整夜，唯一的想法就是要把人都平安救出來。

人在外地的林小姐得知故鄉因洪水被淹沒，家人只能爬上屋頂等待救援，其中還有癱瘓且有氣切的爸爸，自己只能打電話和透過社群向外界求援，所幸最後家人平安獲救。她說，深深感受到台灣社會滿滿的溫暖與力量，謝謝外界的關心與協助。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

最新死傷數據出爐！馬太鞍溪堰塞湖溢流 14死32傷46失聯

馬太鞍溪堰塞湖溢流 衛福部專戶明起接受捐款！卓榮泰捐一月薪水

有家歸不得…馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉 逾600人被迫住收容所

災區滿目瘡痍 花蓮縣光復鄉明天仍停班停課

相關新聞

影／屋頂遭淹沒！6歲女童受困2天大喊「我在這裡」 滿身泥濘獲救

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨溢流洪水淹入災情慘重。屏東縣消防局赴花蓮支援。今一早受理光復鄉佛祖街受困案，挑高鐵皮屋頂遭泥流幾乎...

預言堰塞湖溢流？網曝馬太鞍祖靈曾示警「別熟睡」 鄉民驚呼頭皮發麻

樺加沙颱風雖然沒有直接侵襲台灣，但其帶來的猛烈降雨仍致災，導致花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀成重大死傷。Threads上流傳一篇...

花蓮堰塞湖溢流已釀17死…官方募款專案明起接受捐款 4大管道一次看

強颱樺加沙帶來強勁風雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大水沖入民宅，導致無法逃生長者嚴重傷亡，截至今天下午累計17人死亡，共1...

質疑政府為何不做這事 花蓮議員揭堰塞湖溢流災區現況：快救援佛祖街

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨（23）日下午溢流，目前已釀9死、17人失聯，另有4件屍體通報待查。縣議員胡仁順表示，今天上午過後，剩下...

花蓮洪災 北漂青年急返鄉 背長者脫困

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，如海嘯般的洪水衝入光復鄉，家園過了一夜如「末日場景」，有災民直言一輩子都沒看過這種景象，還有人邊...

花蓮洪災 母子天人永隔 水淹到鼻子 「媽媽撥開我的手」

洪水沖進花蓮光復鄉造成嚴重死傷，有死者家屬回憶，當時洪水來襲，聲嘶力竭大喊要母親抓緊他，沒想到母親竟把他的手撥開，最後淹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。