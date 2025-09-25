台中特搜昨整裝出發馳援花蓮救災 13車35人2搜救犬1醫師出動

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市消防局出動人力、設備在24日下午出發前往花蓮救災。圖／台中市消防局提供
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖23日因壩頂溢流，導致馬太鞍溪橋遭大水沖斷，光復鄉多處地區嚴重淹水，造成多人死傷及失聯，災情告急，台中市長盧秀燕在24日下午指示消防局全力支援，動員消防車13輛、特搜人員35名、醫生1名及2隻搜救犬，並攜帶水域救援、繩索與醫療等裝備，火速趕赴災區，協助搶救受困民眾。

市長盧秀燕說，花蓮的災情牽動全國人民的心，台中市與災區鄉親同在，市府將全力支援第一線救災人員，也祈願花蓮居民能平安渡過難關。

消防局表示，特種搜救大隊於2023年通過國家搜救能力分級檢測，具備執行國內外重大災害人道救援的專業能力。獲悉花蓮災情後，即刻完成整備，待命出勤。此次出動的救援隊伍計35名特搜人員、1名醫師與2隻搜救犬配備各式救援器材，由副大隊長林吳亮廷領軍前往，投入災區搜救。

市府強調，台中市特搜隊曾多次跨縣市支援重大災害，包括花蓮、台南地震等，累積豐富的救援經驗，期能與各地救援能量攜手，盡快搶救受困民眾、降低傷亡。

