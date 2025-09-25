賴蕭捐1月所得賑災 鍾東錦捐百萬

聯合報／ 本報記者／連線報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成災情。賴總統、副總統蕭美琴也將以個人身分，分別捐出一個月所得到衛福部設計捐款專戶。多位縣市長也捐出一月所得。

苗栗縣長鍾東錦昨以個人身分捐出一百萬元，投入花蓮賑災，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁、新竹縣長楊文科等縣市長也宣布將捐出一個月所得。

立法院長韓國瑜、副院長江啟臣宣布各捐一個月薪水，立院與典亮基金會各捐出一百萬元。國民黨主席朱立倫也代表國民黨捐一百萬，並喊話團結救災，不願見到部會相互指責。

衛福部所轄公設財團法人賑災基金會啟動公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，今起接受捐款。花蓮縣府昨已開立賑災專戶，另開放民眾捐贈物資，可送至光復糖廠前進指揮中心。民進黨昨成立媒合資源協助救災前進指揮所，協助災區。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災 多位縣市長宣布捐款協助災民

苗栗財力5級跳1級 縣長鍾東錦爭取3至5年緩衝期

非首次？苗栗縣長鍾東錦再爆財產申報不實 監察院開罰72萬元

財力分級5級躍升1級難負擔 苗栗縣長鍾東錦拜會主計總處找解方

相關新聞

影／屋頂遭淹沒！6歲女童受困2天大喊「我在這裡」 滿身泥濘獲救

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨溢流洪水淹入災情慘重。屏東縣消防局赴花蓮支援。今一早受理光復鄉佛祖街受困案，挑高鐵皮屋頂遭泥流幾乎...

預言堰塞湖溢流？網曝馬太鞍祖靈曾示警「別熟睡」 鄉民驚呼頭皮發麻

樺加沙颱風雖然沒有直接侵襲台灣，但其帶來的猛烈降雨仍致災，導致花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀成重大死傷。Threads上流傳一篇...

花蓮堰塞湖溢流已釀17死…官方募款專案明起接受捐款 4大管道一次看

強颱樺加沙帶來強勁風雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大水沖入民宅，導致無法逃生長者嚴重傷亡，截至今天下午累計17人死亡，共1...

質疑政府為何不做這事 花蓮議員揭堰塞湖溢流災區現況：快救援佛祖街

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨（23）日下午溢流，目前已釀9死、17人失聯，另有4件屍體通報待查。縣議員胡仁順表示，今天上午過後，剩下...

花蓮洪災 北漂青年急返鄉 背長者脫困

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，如海嘯般的洪水衝入光復鄉，家園過了一夜如「末日場景」，有災民直言一輩子都沒看過這種景象，還有人邊...

花蓮洪災 母子天人永隔 水淹到鼻子 「媽媽撥開我的手」

洪水沖進花蓮光復鄉造成嚴重死傷，有死者家屬回憶，當時洪水來襲，聲嘶力竭大喊要母親抓緊他，沒想到母親竟把他的手撥開，最後淹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。