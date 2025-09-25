賴蕭捐1月所得賑災 鍾東錦捐百萬
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成災情。賴總統、副總統蕭美琴也將以個人身分，分別捐出一個月所得到衛福部設計捐款專戶。多位縣市長也捐出一月所得。
苗栗縣長鍾東錦昨以個人身分捐出一百萬元，投入花蓮賑災，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁、新竹縣長楊文科等縣市長也宣布將捐出一個月所得。
立法院長韓國瑜、副院長江啟臣宣布各捐一個月薪水，立院與典亮基金會各捐出一百萬元。國民黨主席朱立倫也代表國民黨捐一百萬，並喊話團結救災，不願見到部會相互指責。
衛福部所轄公設財團法人賑災基金會啟動公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，今起接受捐款。花蓮縣府昨已開立賑災專戶，另開放民眾捐贈物資，可送至光復糖廠前進指揮中心。民進黨昨成立媒合資源協助救災前進指揮所，協助災區。
