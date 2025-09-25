馬太鞍溪橋斷 交長：下月建好涵管便橋

花蓮馬太鞍溪橋前天被沖毀，台九線光復北上交通中斷。交通部長陳世凱昨視察，要求公路局十月十五日前建好涵管便橋，若有救災需求，會協調台鐵加開班次，不會讓光復鄉變孤島。

陳世凱昨天上午到馬太鞍溪橋北端了解橋梁受損情況，公路局東區養護工程分局長林文雄表示，馬太鞍溪橋是南下北上分離橋，昨天馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂溢流後，洪流與大量土石衝擊橋梁，下游橋整座消失不見，上游橋目前只剩多座橋墩，橋梁整座結構已遭嚴重破壞，必須重建。

陳世凱表示，洪流水流快，原本預計五十分鐘才會抵達下游，但實際上卅四分鐘就到，流速快加上挾帶泥沙及石塊，幾乎任何建物都會被摧毀，這次屬於特殊天災，最重要是希望可以快速復建橋梁。

「以二○二七年全橋改建完成為目標」陳世凱說，已先要求公路局在十月十五日前做三五二公尺涵管便橋，提供應急車輛臨時通行；中期明年二月春節前再完成五百公尺的鋼便橋，不限車種通行；長期目標明年年底建構好單線永久橋梁，將盡速設計、發包，交通部會爭取行政院支持。

陳世凱說，光復車站鐵軌遭泥流淹沒，台鐵公司漏夜搶通，昨上午八時已全線通車，光復鄉不會變孤島，即便封路、橋梁中斷，鐵路依然可通行；若救災單位需進入光復市區救災，公路局會再協調台鐵，加開花蓮到光復的區間班次。

因應馬太鞍溪橋遭沖毀，交通部公路局昨也更新替代道路，其中一般車輛的替代路線改由省道台十一線，轉台十一甲，接台九線，路線繞行約一點五小時，或省道台十一線轉台卅線，接台九線，路線繞行約二小時。小型車替代路線則改為花四十六線，轉箭瑛大橋接一九三線，再到台十一甲線，預計繞行時間約卅分鐘。

