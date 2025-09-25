卓揆勘災 確保藥品、民生物資無虞

花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，洪水泥砂淹進光復市區，行政院長卓榮泰昨趕赴視察災區，他要求公路局依短、中、長期計畫推動馬太鞍溪橋修復工程，並承諾衛福部已積極調度各種緊急及慢性病藥品，經濟部也協助補給供應重要民生物資。

今天行政院會將由內政部、農業部報告「花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災害應處情形」。卓榮泰昨表示，此次大規模撤離，希望民眾獲得更好的生活協助，衛福部長石崇良已積極調度各種緊急或慢性病藥品，確保藥品供應無虞；經濟部也協助補給供應重要民生物資；另考量收容安置中心打地鋪不便，也請經濟部及原民會協助，設法尋找更安全舒適環境。

卓榮泰並責成前進協調所進行協調統合，讓救災復原工作能夠按部就班進行。

中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳表示，應變中心災後即要求消防署與花蓮縣政府確認中央須支援項目，以利分配國軍、各部會及各縣市消防局支援人力；同時要求環境部、經濟部水利署及內政部國土管理署盡速協助調度支援挖土機、山貓等重型機具，把握搶救時間。

