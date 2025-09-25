消防官兵馳援滿地淤泥 搜救100公尺掙扎30分鐘

花蓮堰塞湖潰決爆發洪水淹沒光復市區造成慘重災情，屏東縣消防局前天深夜十一時抵達光復馳援，就與時間賽跑。搜救人員形容，現場滿地淤泥，前行一百公尺就要掙扎二、三十分鐘，「每踩一步就被泥巴黏住」，宛如回到八八風災屏東林邊鄉淹水過後的慘況。

第二作戰區昨派四四八員官兵，兩輛AAV7兩棲登陸車、三點五噸載重車廿九輛、各型工程機具六部等裝備，協助花蓮災後復原。作戰區政戰主任梁庭蔚說，災區尚有許多道路中斷、泥沙淤積嚴重，輪型車輛完全無法行駛的地區，目前全靠AAV7兩棲登陸車運送物資。

淤泥黏稠度高 只能靠徒手清淤

另外，第一線官兵發現堰塞湖溢流沖刷下來的淤泥，黏稠度超過以往，推土機等工程機具清理一遍後，仍需靠徒手清淤，現在連排水溝都積滿淤泥，除非靠人力動手下去連鏟帶挖，「否則連水溝也通不了」。今起將增調工兵、機具支援，其他作戰區部隊也已待命增援。

屏東縣消防局前晚抵達光復糖廠前進指揮所報到，受限洪水急流與淤泥，昨凌晨兵分三路，集中搜索市區佛祖街、光復、敦厚路一帶，發現佛祖街一處二樓閣樓的樓梯狹小空間，有一對老夫婦帶著一名兩、三歲男童避難。

閣樓滿是泥水與雜物，搜救人員從窗戶進入，爬上漂浮在淤泥上雜物堆、橫跨櫃子後，先將男童抱出來，屏東特搜分隊長洪柏軒連忙安撫男童「弟弟不要怕，馬上帶你出去」，男童咬著奶嘴，沒有哭，但顯見驚嚇的神情。

搜救人員看到有戶人家一直閃燈，發現是用手電筒發出求救訊號，大夥朝閃燈方向前行，發現兩人，成功救援，此刻現場的水深已在搜救人員的胸口左右。

搜救人員再逐一搜尋，發現一名男子身旁躺著過世的母親，男子希望將媽媽一起救出，並提及姊姊也在隔壁，但一直沒有聽到聲音，「可以幫我找一下姊姊嗎？」搜救人員走到隔壁門口一看，姊姊就在門後面，但已沒了氣息。

國軍昨天出動水陸兩用裝甲車冒雨協助花蓮縣府救災，讓受災民眾早日重建家園。記者劉學聖／攝影

搜救晝夜不停 還遇第三次溢流

搜救人員說，搜救過程中遇到第三次溢流，當下聽指揮官指令撤回糖廠高地。搜救行動持續從深夜到昨天白天，又到入夜。

桃園市長張善政昨宣布桃園將全力支援花蓮救災，桃園很多原住民來自花蓮，已請原民局設專責窗口。台中市長盧秀燕說，支援救災會以人員和器材為主，一旦接到要求可以馬上出發。前天也在縣市長群組告知十多縣市，台東、屏東、宜蘭、雙北等縣市陸續派出救災隊。

