最新死傷數據出爐！馬太鞍溪堰塞湖溢流 14死32傷46失聯

中央災害應變中心截至今晚10時統計，樺加沙颱風死亡人數14人，受傷32人，失聯46人。行政院院長卓榮泰今已指示中央災害應變中心至花蓮縣成立光復鄉前進協調所，同指示經濟部次長賴建信擔任總協調官，協助花蓮縣救災及復原任務，幫助居民儘快恢復正常生活。

馬太鞍溪堰塞湖溢流造花蓮縣重大傷亡，但死亡與失聯人數今天不斷上下變動，經中央災害應變中心與花蓮縣消防局重覆確認，花蓮前進指揮所重新確認死亡者發現地點門牌號碼有出現重複、誤植的情況，排除重複統計數字，確認原死亡人數17人下修為14人。

失聯人數部分，從原本124人，增為152人，再下修為17人，最後確認為46人，失聯人數1天內出現多次上下振盪，應變中心指出，因今天查詢失聯民眾報案仍不斷湧入，且有重複報案情形，經應變中心與花蓮縣警察局逐案聯繫追蹤，截至今晚10時，最終統計失聯人數為46人，但仍會仍持續聯繫進行篩檢。

另外，為因應花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流，農業部經邀集多次專家會議討論，評估影響範圍並劃定區域，依據聯合國教科文組織、經濟部水災災害防救業務計畫及花蓮縣水災保全計畫中有關水災的避難原則，民眾可採取「依親」、「至避難收容處所」及「至高處垂直避難」等方式，強調「垂直避難」並非部分媒體所稱是因應此次堰塞湖溢流新創的避難方法。

馬太鞍溪堰塞湖溢流死傷災情今晚最終版，中央災害應變中心確認14死46失聯32傷。資料來源／中央災害應變中心

