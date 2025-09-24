馬太鞍溪堰塞湖溢流 衛福部專戶明起接受捐款！卓榮泰捐一月薪水

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重災情，財團法人賑災基金會啟動公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，專戶將在明天開始接受捐款。記者杜建重／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，嚴重影響光復、萬榮及鳳林地區居民的生命財產安全，行政院發言人李慧芝表示，閣揆卓榮泰結束今天的花蓮勘災行程後，立即責成衛福部啟動財團法人賑災基金會公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，專戶將在明天開始接受捐款。

李慧芝並表示，卓榮泰也會捐出一個月的薪水，希望政府與民間、中央與地方一起合力，協助受災居民重新回到日常生活，重建家園。希望透過災害救助的精神，結合國內外民間力量，共同助力災區復原。

帳戶資訊：

戶名：財團法人賑災基金會

銀行名稱：土地銀行長春分行（005）

銀行帳號：102-005-201-966

