馬太鞍溪堰塞湖溢流 衛福部專戶明起接受捐款！卓榮泰捐一月薪水
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，嚴重影響光復、萬榮及鳳林地區居民的生命財產安全，行政院發言人李慧芝表示，閣揆卓榮泰結束今天的花蓮勘災行程後，立即責成衛福部啟動財團法人賑災基金會公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，專戶將在明天開始接受捐款。
李慧芝並表示，卓榮泰也會捐出一個月的薪水，希望政府與民間、中央與地方一起合力，協助受災居民重新回到日常生活，重建家園。希望透過災害救助的精神，結合國內外民間力量，共同助力災區復原。
帳戶資訊：
戶名：財團法人賑災基金會
銀行名稱：土地銀行長春分行（005）
銀行帳號：102-005-201-966
