有家歸不得…馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉 逾600人被迫住收容所

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流，洪水越堤進入光復鄉造成嚴重傷亡，經過搜救，截至今天為止已知17人失聯、逾10人死亡，還有超過600人被迫住在收容所，有家歸不得。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水除沖斷馬太鞍溪橋外，也漫過堤防沖進光復鄉部落、社區道路，造成當地水深最深時近1層樓高，車輛泡水或被沖走，且多名民眾一度受困。

●死亡人數中央地方有落差

中央災害應變中心今天表示，統計至下午4時，死亡人數增至17人；失聯部分，因陸續聯繫及找到受困者，失聯人數大幅下修至17人。

花蓮縣消防局表示，災情發生時較混亂，就有3個兒子都因找不到母親重複報案，或第一時間急著撤離沒有聯繫方式，今天陸續聯繫上，經過重新盤點後，才會讓失聯人數從稍早公布的逾百人大幅下修到17人。

不過，根據花蓮縣災害應變中心晚間8時統計，馬太鞍溪堰塞湖溢流累積14人死亡、17人失聯及43人受傷。目前光復鄉、鳳林鎮仍有190戶停電；光復鄉4300餘戶停水。

至於地方與中央數據有落差，花蓮前進指揮中心表示，因同時有很多救援單位協助，才會有通報重複問題。花蓮縣消防局表示，目前光復地區還有多數待清查戶，將逐一派員前往各戶清查，確認傷亡狀況，實際傷亡、失聯人數會持續調整，最終數據仍待進一步確認。

●台鐵搶通東部幹線 公路局公布替代道路

經過台鐵連夜搶修，東部幹線今天上午8時起恢復正常行駛。

受到馬太鞍溪橋遭沖斷影響，交通部公路局今天發布新聞稿更新替代道路資訊，一般車輛的替代路線改由省道台11線轉台11甲線接台9線，路線繞行約1.5小時，或台11線轉台30線接台9線，路線繞行約2小時。

馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流，大水沖進鄰近鄉鎮造成多人傷亡及嚴重災情，中央社記者挺進災區發現，光復第一市場攤商財損嚴重，鄰近的花蓮消防局光復分隊也成受災戶。

光復鄉市區水退後滿地泥濘，受災戶今天上午展開清理；多名居民驚恐回憶當時緊急情況，蔡姓水果行老闆表示，水勢10秒內就淹進店裡。

屏東消防局23人昨天深夜馳援，徒步搜救光復災區；搜救人員成功救出受困男童緊抱懷中，還喊話「弟弟不要怕」，相當感人。

鄰近馬太鞍溪下游的民宿及砂石場通報有人受困，因附近淤泥嚴重車輛無法進入，空勤出動黑鷹直升機將7人吊掛救援。

馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，累計撤離逾5000人，受限災區條件，花蓮縣府滾動調整收容所，目前收容超過600人；有村長反映部分臨時開設，空間不太夠，非長久之計。

農業部今天上午以無人機空拍勘查堰塞湖，發現湖水已縮減75%，仍維持紅色警戒，林保署表示，重新研擬防災警戒機制。

根據林保署提供的最新資訊，空拍畫面顯示溢流口壩頂已遭水流下切80公尺、高程1060公尺、蓄水面積約50公頃、蓄水量已減少至2300萬噸。

●各界馳援 花蓮縣府開立賑災專戶

統一超、全家及全聯等通路皆出動人力與物資支援，並啟動募款專案。統一超派送御飯糰、麵包與行動購物車進駐避難所，全家首度出動智慧零售車提供熱食，全聯則調度物流車送達乾糧飲水，協助災民安置。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流造成災情，多個民間團體緊急啟動救災行動，包含設立救助站、熱食供應站等給予受災居民，並發放救援物資，守護災民基本生活。

慈濟基金會今天召開災害應變中心會報，證嚴法師會中關切災情並提出人力、物力與醫療支援，後續由執行長顏博文等啟動勘災關懷行動。

中職會長蔡其昌今天說，花蓮光復鄉孕育無數職棒好手，許多教練、球員都很憂心，因此與6球團共同捐款50萬元，盼拋磚引玉。

多個縣市長宣布將捐款幫助花蓮災民，並指示縣市政府工務單位、特種搜救隊等整備待命，待中央或花蓮縣政府要求，立刻馳援投入。

花蓮縣府開立賑災專戶「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」。捐款銀行：台灣銀行花蓮分行（0040185）。帳號：018-038-098-191。備註欄請註明：「馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害捐贈」。

●陳世凱勘災 10/15前涵管便橋應急

交通部長陳世凱今天赴當地勘災表示，要求公路局在10月15日前以涵管便橋應急，明年春節前完成鋼便橋，明年底至少完成永久橋梁單線。

兼任民進黨主席的總統賴清德今天說，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，中央已多次預警，並和花蓮縣府合作，提前疏散許多民眾，後續中央會全力支持花蓮縣府，盡速搶救受困民眾，展開復原清理。

副總統蕭美琴今天到光復鄉災區關心災民安置情形，耐心傾聽災民心聲與需求，並表示會盡力協調各單位給予協助；被問到是否特別對花蓮有感情，她說全國都很關心花蓮受災情形。

行政院長卓榮泰今天至馬太鞍教會關心收容安置狀況時說，盡快尋找更安全、舒適場所安置災民。

卓榮泰表示，要釐清為何已經要求撤離的地方，沒有徹底執行完成，也盼儘速聯繫上失聯民眾，後續政府將比照颱風災後提供產業、民眾等全面支持。

對於撤離執行不力的批評，花蓮縣府表示，這次內政部新創「垂直避難」可在2樓以上就近避難，讓很多人自認家中夠安全，無法強迫。

