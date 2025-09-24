聽新聞
花蓮洪災衛福部啟動公益募款 賴清德、蕭美琴各捐1個月所得賑災
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成災情。總統府發言人郭雅慧今天表示，賴清德總統第一時間即責請行政院卓榮泰院長統合各部會，全力投入協助花蓮縣府、救援受困民眾，並請行政院成立前進協調所，全面協助災後復原與重建工作，務求盡力確保國人生命財產安全。
郭雅慧表示，為結合政府及民間力量協助受災民眾，衛福部所轄公設財團法人賑災基金會啟動公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，自明天（25日）起接受外界捐款。賴總統、副總統蕭美琴也將以個人身分，分別捐出一個月所得至該賑災專戶，盼不分中央地方、全體國人，共同支援花蓮，受災地區早日重建、受災民眾獲得更多支持，盡速重建家園、恢復日常生活。
衛福部財團法人賑災基金會「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」
戶名：財團法人賑災基金會
銀行名稱：土地銀行長春分行（005）
銀行帳號：102-005-201-966
