花蓮堰塞湖溢流已釀17死…官方募款專案明起接受捐款 4大管道一次看

強颱樺加沙帶來強勁風雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大水沖入民宅，導致無法逃生長者嚴重傷亡，截至今天下午累計17人死亡，共18人受傷，尚有17人失聯。行政院要求衛福部轄下賑災基金會啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，9月25日起為期一個月接受外界募款，四大管道包括匯款、LINE Pay、四大超商、外匯，預計募款金額為新台幣5億元。

9月23日花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖，發生大量泥流灌進下游的光復鄉市區，造成許多民眾財產、家園及生活受到嚴重影響，亟待協助重建。衛福部指出，基於災害救助精神，所轄公設財團法人賑災基金會依照公益勸募條例規定設立勸募專戶，接受國內外捐款，匯集民間力量，捐款將專款專用於此次災害相關之援助、緊急醫療及復原重建項目，協助受災地區及民眾度過難關。

本次「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」勸募期間為114年9月25日至10月24日止，預募金額為新台幣5億元，捐款管道分列如下：

一、 匯款

戶名：財團法人賑災基金會

銀行名稱：土地銀行長春分行（005）

銀行帳號：102-005-201-966

二、 Line Pay捐款帳戶（114年9月25日下午1時起）：

進入LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，點選「馬太鞍溪堰塞湖災害專案」進行捐款，可選擇已綁定之中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及台新銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。

三、四大超商門市（114年9月25日上午9時起）：

透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，點選「馬太鞍溪堰塞湖災害專案」，依指示輸入資訊與捐款金額，列印繳款單後，至櫃檯繳費即可完成捐款。

四、若海外人士有捐款意願，外匯相關資訊如下：

(一) SWIFT CODE：「LBOTTWTP102」。

(二) NAME：「Taiwan Foundation for Disaster Relief」。

(三) Account NO. : 「102-005-201-966」。

(四) BANK NAME：「LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH」。

(五) ADDRESS：「No. 156, Changchun Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459, Taiwan（R.O.C.）」。

賑災基金會指出，上述捐款方式皆免相關手續費，為製發收據，請捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，傳真至02-8912-7638或以電子郵件方式寄送至admin@tf4dr.org。使用超商機台捐款的民眾，請於捐款時勾選「索取捐款收據」並填妥相關資訊。民眾若有相關疑問，可撥打專線電話02-7702-8028洽詢。

商品推薦