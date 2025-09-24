影／屋頂遭淹沒！6歲女童受困2天大喊「我在這裡」 滿身泥濘獲救

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨溢流洪水淹入災情慘重。屏東縣消防局赴花蓮支援。今一早受理光復鄉佛祖街受困案，挑高鐵皮屋頂遭泥流幾乎淹沒，搜救人員邊遊邊爬嘗試靠近，趁下午雨勢變小後，切開鐵皮屋頂時，聽到了6歲女童小沂回應「我在這裡」，搜救人員振奮，將女童平安救出。

獲救的6歲女童小沂是台灣世界展望會在花蓮縣光復鄉大同村資助個案，當時小沂跟乾姑姑、乾姑丈，3人在家，該處是樓鐵皮一樓建築物挑高約3公尺高，洪水頓時灌進屋內，3人原本一起擋水，但隨著洪水不斷湧入，瞬間失控。

乾姑姑、乾姑丈為了救小沂，將小沂高舉托到鐵皮屋頂高處讓小沂站在堆積物上與屋頂橫梁間，保住小沂一命，乾姑姑與乾姑丈就此失聯，消防人員持續現場搜救，但生還機會渺茫。

搜救人員說，該處泥沙淹水相當高，幾乎快淹沒整個屋頂，附近又是急流，一開始嘗試邊遊邊靠近，身上幾乎都是淤泥全黑，後來透過空拍建模，確認建物的受損情況，研判後續搜救路線與戰術救援，第二次好不容易用爬的方式終於爬上鐵皮屋頂，在切開鐵皮屋頂時，聽到女童回應，喊著「我在這裡！」，搜救人員的內心超級振奮又感動。

搜救人員趕緊喊著「妳不要動！」，接著問「妳一個人嗎？還有沒有其他人？」，女童回答「還有阿公、阿婆（乾姑姑、乾姑丈）」，搜救人員趕緊回「我們想辦法下去，妳在那邊等，不要動哦！」。

搜救人員將鐵皮屋頂切開後，成功將6歲女童小沂救出，女童身上滿身泥濘，消防人員背著女童回到車上，途中也對女童喊著「妹妹加油！妹妹加油！」。

6歲女童小沂都沒哭，在挑高黑暗的鐵皮屋內度過近兩天，搜救人員帶著小沂來到指揮站後，將小沂交給小沂的媽媽，也趕緊替小沂披上浴巾保暖。失聯的乾姑姑與乾姑丈，搜救人員則持續搜尋中。 屏東縣消防局搜救人員切開鐵皮屋頂時，聽到6歲女童的回應「我在這裡」，搜救人員都很振奮。記者劉星君／翻攝 女童獲救後，消防人員背著女童徒步回到車上。記者劉星君／翻攝 屏東縣消防局搜救人員切開鐵皮屋頂時，聽到6歲女童的回應「我在這裡」，搜救人員都很振奮。記者劉星君／翻攝 屏東縣消防局搜救人員切開鐵皮屋頂時，聽到6歲女童的回應「我在這裡」，搜救人員都很振奮。記者劉星君／翻攝 屏東縣消防局搜救人員切開鐵皮屋頂時，聽到6歲女童的回應「我在這裡」，搜救人員都很振奮。記者劉星君／翻攝 屏東縣消防局搜救人員切開鐵皮屋頂時，聽到6歲女童的回應「我在這裡」，搜救人員都很振奮，6歲女童獲救後，送到指揮中心。記者劉星君／翻攝 屏東縣消防局搜救人員切開鐵皮屋頂時，聽到6歲女童的回應「我在這裡」，搜救人員都很振奮，6歲女童獲救後，送到指揮中心後搜救人員將女童交給女童母親。記者劉星君／翻攝

