馬太鞍溪堰塞湖溢流 花蓮縣府設賑災專戶、公開募集物資

中央社／ 花蓮縣24日電
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復地區陷入泥濘與混亂。圖／路透社
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復地區陷入泥濘與混亂。圖／路透社

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復地區陷入泥濘與混亂，花蓮縣府開立賑災專戶，另也開放民眾捐贈物資，可送至光復糖廠前進指揮中心，或就近送至花蓮市中正體育館。

花蓮縣府開立賑災專戶「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」。捐款銀行：台灣銀行花蓮分行（0040185）。帳號：018-038-098-191。備註欄請註明：「馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害捐贈」。

花蓮縣府表示，匯款後，可將匯款單或收據傳真或寄至電子信箱，並註明捐款人姓名、收據抬頭、身分證字號／統一編號、電話及收據寄送地址，以利寄發收據。傳真號碼：03-8227405、電子信箱：sc@hl.gov.tw。

另外，花蓮縣府也公開募集物資，包括飲用水、照明設備、保暖衣物、棉被、毯子、墊子、換洗衣物、不需烹煮的食物、行軍床及睡袋、常用藥品、拖鞋、飲料、女性用品、成人紙尿布與盥洗用品；此外，也需要雨鞋、手套、內衣內褲、手電筒與清潔人力加入協助。聯繫與捐贈專線：0933488880。

花蓮縣府指出，愛心物資可送至光復糖廠前進指揮所後方的遊覽車停車場，或就近送到花蓮市中正體育館。

