花蓮洪災傳災情…檢方晚間已相驗10具遺體 分案調查有無人為疏失
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖大量溢流，造成下游光復鄉慘重災情，花蓮檢方到晚間已相驗10具遺體。檢方表示，全案造成嚴重傷亡，已分案調查，並調閱相關資料，確認從監測到撤離等環節有無涉及人為疏失。
堰塞湖溢流已造成至少10人死亡，還有3件已通報還待尋獲，已找到的10具遺體移到瑞穗鄉生命紀念園區，由檢察官及法醫師完成相驗，為4男6女，其中9件已確認身分，另一件待確認，經家屬指認無虞後，7具已由檢察官開具死亡證明書。
花蓮地檢署表示，今天下午已由檢察長陳佳秀率領主任檢察官唐仲慶，到瑞穗鄉紀念生命園區實地視察相關及應變工作，並聽取現場指揮官、花蓮縣警局副局長高麗姬、檢察官及法醫師的工作報告。
檢方指出，包括台北地檢署、基隆地檢署、宜蘭地檢署都派人支援這次相驗工作，到今晚已完成10具遺體的相驗工作。
堰塞湖溢流造成慘重災情，行政院長卓榮泰與立委傅崐萁今天兩度互槓，卓揆稱撤離「有瑕疵」，傅則怒嗆行政院只出一張嘴推諉卸責，雙方吵成一團，氣氛火爆。
花檢今天分案調查，檢方強調，因有重大死傷，都會分案調查是否有人為疏失，屬正常程序。
