花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災 多位縣市長宣布捐款協助災民

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成死傷。多個縣市長宣布將捐款幫助花蓮災民，並指示縣市政府工務單位、特種搜救隊等整備待命，待中央或花蓮縣政府要求，立刻馳援投入。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流造成重大傷亡，台北市政府表示，台北市長蔣萬安將捐1個月所得，協助花蓮受災民眾度過難關、早日恢復正常生活。

新北市長侯友宜表示，會捐出一個月所得，希望能協助受災民眾度過，「艱難的時刻，希望我們一起挺過」。

台中市長盧秀燕今天出席國慶晚會宣傳活動時表示，她已指示台中救災隊伍出發馳援花蓮，並宣布以個人身分捐1個月薪水，台中市救災專戶也捐出新台幣200萬元賑災，盼花蓮縣災民能儘速重建家園。

高雄市長陳其邁晚間在臉書（Facebook）發文表示，將捐出1個月所得，盼協助災區民眾度過最艱辛時刻。另，高雄特搜大隊已接獲需求，晚間7時已出動人、車、艇、搜救犬等，馳援花蓮。

新竹縣長楊文科表示，將捐出1個月的薪水幫助花蓮，並指示工務處投入救災準備工作，將派遣卡車及小山貓等輕型機具與操作人員前往花蓮協助救災清淤。

苗栗縣政府表示，縣長鍾東錦以個人身分捐款100萬元，投入賑災及復舊等各項資源，讓受災民眾盡速重建家園，也藉此拋磚引玉呼籲各界伸出援手。

南投縣長許淑華捐1個月薪資並由縣府捐200萬元社會救助金給花蓮縣政府。許淑華表示，南投同為地質脆弱地區，對於天災無情感同身受。

台東縣長饒慶鈴表示，要做事就得要有人和錢，碰上這麼大的天災，原編預算肯定不夠。她捐出1個月薪資，為花蓮災後重建略盡綿薄之力。

台南市長黃偉哲表示，台南市特種搜救隊已整備待命，待中央或花蓮縣政府要求，立刻馳援投入；他也會在中央或花蓮縣府正式公布救災專戶後捐款，金額盡量多，量力而為。

新竹市政府表示，代理市長邱臣遠已責成新竹市消防局特種搜救隊完成裝備與人員整備待命，並與花蓮縣跟消防署保持密切聯繫，一旦接獲請求或通報，立即出發支援。

澎湖縣長陳光復今天以個人名義捐出10萬元，表達最深關心，期讓花蓮親早日重建家園。

台灣最南端恆春鎮居民自發性募集物資，包含泡麵、白米等，預計27日準備將物資送往花蓮光復災區；恆春青年游家銘說，因為恆春之前風災時，也受到台灣各地的幫忙，只要是台灣的一份子，不管多遠，有力量都要幫助，協助災民度過難關。

此外，安得烈慈善協會表示，啟動「災害援助計劃」，立即安排300箱「安心食物箱」送往花蓮縣馬太鞍及太巴塱部落。食物箱內容包含沖泡燕麥片、調理包、肉類罐頭及餅乾等乾糧，另也準備尿布、奶粉、濕紙巾及衛生紙等，照顧嬰幼兒與長輩需求。

