台糖再釋出20間旅宿給受災戶 提供1.5公頃土地堆置土方

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，台糖昨天提供24間旅宿供救災人員休息，今天再釋出20間房給受災居民，並配合經濟部與花蓮縣府，提供1.5公頃土地，以堆置崩堤後的土方。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情。

台糖花蓮光復糖廠昨天配合縣政府，設立救災指揮中心，並提供24間旅宿供救災人員休息後，台糖今天再釋出20間房，協助家毀受災的居民，同時也清空光復糖廠裡面的煉糖工廠，放置各界救援物資，方便指揮中心調度。

台糖花東區處表示，配合經濟部與花蓮縣府，將再提供1.5公頃土地，以堆置崩堤後順水下來的土方，讓土石泥流有去處，早點恢復原有的市容街景與地貌。

台糖表示，在光復糖廠已提供各項物資、空間使用等，但由於從花蓮市到光復鄉道路中斷，台糖預計從高雄透過發包簽約的物流業者輸送各項即食產品如罐頭、礦泉水等進入光復鄉，原光復糖廠的賣場也變身為物資供應站。

