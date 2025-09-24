圖輯／「泥水沖到家門口」洪水過後 光復中正路宛如廢棄車堆置場

快訊

攝影中心／ 記者杜建重／花蓮即時報導
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重災情，暴漲的溪水讓中正路變成泥巴路，路上全是被大水沖倒的汽機車，情況慘不忍睹。記者杜建重／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重災情，暴漲的溪水讓中正路變成泥巴路，路上全是被大水沖倒的汽機車，情況慘不忍睹。記者杜建重／攝影

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流造成嚴重災情，位於馬太鞍溪下游的光復鄉首當其衝，暴漲的溪水不但沖進住家，強大泥流更是沖垮所有停放在路邊的汽機車，讓位於光復車站前方，原本是市區最熱鬧的中正路變成泥巴路，整條路上全是被大水沖倒、七橫八豎堆疊的汽機車，放眼望去有如廢棄車堆置場，情況慘不忍睹。

在中正路上開布莊，年逾八旬的曾老闆說，他在這裡住了這麼久，第一次碰到這麼嚴重的淹水災情。曾老闆說，昨天晚上半夜兩點多跑去溪邊看，發現溪水溢流後就趕快跑回家，原本要找東西堵住門口防止水流進家中，但才過沒多久，就已經來不及了，泥水一下子就沖到家門口，根本防堵不及，最後整個淹進家中，水位最高超過120公分，大水讓整個家裡全是泥巴，真的非常嚴重，他和兒子從清晨開始一鏟一鏟清除泥巴，忙到下午，感覺好像永遠清不完，欲哭無淚。

看著殘破的家園，曾老闆希望政府幫忙，請國軍弟兄前來協助清理這些汙泥，不然，真的不知道未來該怎麼辦才好。

中正路上開布莊的曾老闆和兒子從清晨開始一鏟一鏟清除泥巴，忙到下午，感覺好像永遠清不完，欲哭無淚。記者杜建重／攝影
中正路上開布莊的曾老闆和兒子從清晨開始一鏟一鏟清除泥巴，忙到下午，感覺好像永遠清不完，欲哭無淚。記者杜建重／攝影
馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重災情，市區中正路變成泥巴路，整條路上全是被大水沖倒的汽機車。記者杜建重／攝影
馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮光復鄉嚴重災情，市區中正路變成泥巴路，整條路上全是被大水沖倒的汽機車。記者杜建重／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，位於下游的光復鄉首當其衝，暴漲的溪水不但沖進住家，強大泥流更是沖垮所有停放在路邊的汽機車，放眼望去有如廢棄車停車場，情況慘不忍睹。記者杜建重／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，位於下游的光復鄉首當其衝，暴漲的溪水不但沖進住家，強大泥流更是沖垮所有停放在路邊的汽機車，放眼望去有如廢棄車停車場，情況慘不忍睹。記者杜建重／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重災情，市區中正路上全是被大水沖倒堆疊的汽機車，連貨櫃都被沖到汽車頂上。記者杜建重／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重災情，市區中正路上全是被大水沖倒堆疊的汽機車，連貨櫃都被沖到汽車頂上。記者杜建重／攝影
光復市區最熱鬧的中正路因馬太鞍溪堰塞湖溢流變成泥巴路，汽機車被大水沖倒後堆疊在路上，泥流之強大可想而知。記者杜建重／攝影
光復市區最熱鬧的中正路因馬太鞍溪堰塞湖溢流變成泥巴路，汽機車被大水沖倒後堆疊在路上，泥流之強大可想而知。記者杜建重／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重災情，原本是市區最熱鬧的中正路變成泥巴路，整條路上全是被大水沖倒、七橫八豎堆置的汽機車。記者杜建重／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重災情，原本是市區最熱鬧的中正路變成泥巴路，整條路上全是被大水沖倒、七橫八豎堆置的汽機車。記者杜建重／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，強大泥流沖進光復鄉中正路住家，水位高達120公分，整個家裡全是泥巴，曾老闆和兒子從清晨開始一鏟一鏟清除泥巴，忙到下午，欲哭無淚。記者杜建重／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，強大泥流沖進光復鄉中正路住家，水位高達120公分，整個家裡全是泥巴，曾老闆和兒子從清晨開始一鏟一鏟清除泥巴，忙到下午，欲哭無淚。記者杜建重／攝影
馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重災情，市區最熱鬧的中正路變成泥巴路，泥水沖進家中，許多住戶全家動員清理家園。記者杜建重／攝影
馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重災情，市區最熱鬧的中正路變成泥巴路，泥水沖進家中，許多住戶全家動員清理家園。記者杜建重／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重災情，市區中正路上全是被大水沖倒、七橫八豎堆置的汽機車，連貨櫃都被沖到汽車頂上。記者杜建重／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重災情，市區中正路上全是被大水沖倒、七橫八豎堆置的汽機車，連貨櫃都被沖到汽車頂上。記者杜建重／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，位於下游的光復鄉首當其衝，暴漲的溪水不但沖進住家，強大泥流更是沖垮所有停放在路邊的汽機車，放眼望去有如廢棄車停車場，情況慘不忍睹。記者杜建重／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，位於下游的光復鄉首當其衝，暴漲的溪水不但沖進住家，強大泥流更是沖垮所有停放在路邊的汽機車，放眼望去有如廢棄車停車場，情況慘不忍睹。記者杜建重／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成下游的光復鄉嚴重災情，強大泥流沖垮所有停放在路邊的汽機車，整條中正路上全是被大水沖倒，堆疊的汽機車，情況慘不忍睹。記者杜建重／攝影
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成下游的光復鄉嚴重災情，強大泥流沖垮所有停放在路邊的汽機車，整條中正路上全是被大水沖倒，堆疊的汽機車，情況慘不忍睹。記者杜建重／攝影
花蓮光復車站前方的中正路變成泥巴路，滾滾泥流衝進家中，大水退去後，被住戶清理到門口的泥巴成了小土堆，住戶抱怨怎麼清都清不完。記者杜建重／攝影
花蓮光復車站前方的中正路變成泥巴路，滾滾泥流衝進家中，大水退去後，被住戶清理到門口的泥巴成了小土堆，住戶抱怨怎麼清都清不完。記者杜建重／攝影

