圖輯／「泥水沖到家門口」洪水過後 光復中正路宛如廢棄車堆置場

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天溢流造成嚴重災情，位於馬太鞍溪下游的光復鄉首當其衝，暴漲的溪水不但沖進住家，強大泥流更是沖垮所有停放在路邊的汽機車，讓位於光復車站前方，原本是市區最熱鬧的中正路變成泥巴路，整條路上全是被大水沖倒、七橫八豎堆疊的汽機車，放眼望去有如廢棄車堆置場，情況慘不忍睹。
在中正路上開布莊，年逾八旬的曾老闆說，他在這裡住了這麼久，第一次碰到這麼嚴重的淹水災情。曾老闆說，昨天晚上半夜兩點多跑去溪邊看，發現溪水溢流後就趕快跑回家，原本要找東西堵住門口防止水流進家中，但才過沒多久，就已經來不及了，泥水一下子就沖到家門口，根本防堵不及，最後整個淹進家中，水位最高超過120公分，大水讓整個家裡全是泥巴，真的非常嚴重，他和兒子從清晨開始一鏟一鏟清除泥巴，忙到下午，感覺好像永遠清不完，欲哭無淚。
看著殘破的家園，曾老闆希望政府幫忙，請國軍弟兄前來協助清理這些汙泥，不然，真的不知道未來該怎麼辦才好。
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨溢流洪水淹入災情慘重。屏東縣消防局赴花蓮支援。今一早受理光復鄉佛祖街受困案，挑高鐵皮屋頂遭泥流幾乎...
樺加沙颱風雖然沒有直接侵襲台灣，但其帶來的猛烈降雨仍致災，導致花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀成重大死傷。Threads上流傳一篇...
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨（23）日下午溢流，目前已釀9死、17人失聯，另有4件屍體通報待查。縣議員胡仁順表示，今天上午過後，剩下...
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流，釀嚴重災情，搶救工作仍持續進行，外界關心搜救進度，今天一度傳出1百多人失聯，稍早光復鄉...
強颱樺加沙帶來強勁風雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大水沖入民宅，導致無法逃生長者嚴重傷亡，截至今天下午累計17人死亡，共1...
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復地區陷入泥濘與混亂，花蓮縣府開立賑災專戶，另也開放民眾捐贈物資，可送至光復糖廠前進指揮中心...
共 0 則留言
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言