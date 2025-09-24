雲林草嶺多次形成「堰塞湖」曾奪74命 縣長籲中央地方合作
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨下午溢流造成光復鄉嚴重災情，雲林縣古坑鄉草嶺村2個月前也曾因連日豪雨形成堰塞湖，雖然危機很快解除，但草嶺堰塞湖並非首次形成，更曾奪走74名國軍性命，雲林縣長張麗善表示，希望中央監測的狀況都能第一時間與地方連結，將防災控制做到最好。
雲林縣古坑鄉草嶺村今年7月8日才因丹娜絲颱風帶來強風豪雨，造成土石崩塌阻斷清水溪流，形成堰塞湖「草嶺潭」，同樣受到關注，當時水利署第四河川分署一度示警有「立即危險」，所幸壩體土石鬆散，且已滿水位，兩天後自然溢流解除警報，目前已恢復自然河道。
但「草嶺潭」並非首次形成，歷史紀錄，草嶺潭自1862年起因地震形成，並於1898年因溢流破壞潰決，之後又因地震、豪雨等因素，總共5次形成堰塞湖。
1942年8月10日豪雨又造成山崩，進而形成高約170公尺壩體的堰塞湖，後名為「草嶺潭」，1951年國軍奉命協助整修草嶺潭天然土壩的坍方，因連日豪雨造成山洪暴發，土壩潰決、洪水氾濫，一下子奪走74名官兵性命，為紀念殉職官兵，在嘉義的梅山公園豎立「草嶺潭官兵殉難紀念碑」，以供後人追思、憑弔。
規模最大的一次是1999年921地震引起崛畓山大規模走山，崩落的土石在清水溪上游形成堰塞湖「草嶺潭」，後水利署在草嶺潭開洞引流湖水，直到2001年颱風豪雨沖垮土體，草嶺潭因而消失，一直到今年丹娜絲颱風影響才再度形成。
雲林縣長張麗善說，目前草嶺潭由第四河川分署來做監測，仍希望中央第一時間同步跟地方連結，讓地方第一時間也能夠掌控到堰塞湖的變化與情況，大家同步的關注，讓大家可以盡力做到最完善，而且能夠第一時間就能監測、掌控到。
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝
▪ 整理包／堰塞湖大解密！一文看大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言