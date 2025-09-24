快訊

災區滿目瘡痍、處處泥濘 花蓮縣光復鄉明天仍停班停課

影／屋頂遭淹沒！6歲女童受困2天大喊「我在這裡」 滿身泥濘獲救

棒球亞錦賽／陳聖賢棒打郭靖驚天轟 中華隊扣倒香港共三響

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林草嶺多次形成「堰塞湖」曾奪74命 縣長籲中央地方合作

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣古坑鄉草嶺村清水溪河道多次形成堰塞湖，圖為今年7月8日因連日豪雨形成堰塞湖。圖／第四河川分署提供
雲林縣古坑鄉草嶺村清水溪河道多次形成堰塞湖，圖為今年7月8日因連日豪雨形成堰塞湖。圖／第四河川分署提供

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨下午溢流造成光復鄉嚴重災情，雲林縣古坑鄉草嶺村2個月前也曾因連日豪雨形成堰塞湖，雖然危機很快解除，但草嶺堰塞湖並非首次形成，更曾奪走74名國軍性命，雲林縣長張麗善表示，希望中央監測的狀況都能第一時間與地方連結，將防災控制做到最好。

雲林縣古坑鄉草嶺村今年7月8日才因丹娜絲颱風帶來強風豪雨，造成土石崩塌阻斷清水溪流，形成堰塞湖「草嶺潭」，同樣受到關注，當時水利署第四河川分署一度示警有「立即危險」，所幸壩體土石鬆散，且已滿水位，兩天後自然溢流解除警報，目前已恢復自然河道。

但「草嶺潭」並非首次形成，歷史紀錄，草嶺潭自1862年起因地震形成，並於1898年因溢流破壞潰決，之後又因地震、豪雨等因素，總共5次形成堰塞湖。

1942年8月10日豪雨又造成山崩，進而形成高約170公尺壩體的堰塞湖，後名為「草嶺潭」，1951年國軍奉命協助整修草嶺潭天然土壩的坍方，因連日豪雨造成山洪暴發，土壩潰決、洪水氾濫，一下子奪走74名官兵性命，為紀念殉職官兵，在嘉義的梅山公園豎立「草嶺潭官兵殉難紀念碑」，以供後人追思、憑弔。

規模最大的一次是1999年921地震引起崛畓山大規模走山，崩落的土石在清水溪上游形成堰塞湖「草嶺潭」，後水利署在草嶺潭開洞引流湖水，直到2001年颱風豪雨沖垮土體，草嶺潭因而消失，一直到今年丹娜絲颱風影響才再度形成。

雲林縣長張麗善說，目前草嶺潭由第四河川分署來做監測，仍希望中央第一時間同步跟地方連結，讓地方第一時間也能夠掌控到堰塞湖的變化與情況，大家同步的關注，讓大家可以盡力做到最完善，而且能夠第一時間就能監測、掌控到。

雲林縣長張麗善針對草嶺潭多次形成，希望中央監測情形能第一時間與地方連結。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善針對草嶺潭多次形成，希望中央監測情形能第一時間與地方連結。記者陳雅玲／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 丹娜絲颱風 雲林 張麗善 花蓮

延伸閱讀

芒果大道打通交通命脈 雲林虎尾雙都心啟動

雲林銀齡時尚林國基開場 40長者穿出亮麗走出自信

堰塞湖溢堤重創花蓮光復鄉 雲林出動大型洗街車助清理

張麗善奪2025天下雜誌「標竿首長獎」縣府團隊共獲四座城市治理優選獎 展現全方位治理力

相關新聞

影／屋頂遭淹沒！6歲女童受困2天大喊「我在這裡」 滿身泥濘獲救

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨溢流洪水淹入災情慘重。屏東縣消防局赴花蓮支援。今一早受理光復鄉佛祖街受困案，挑高鐵皮屋頂遭泥流幾乎...

預言堰塞湖溢流？網曝馬太鞍祖靈曾示警「別熟睡」 鄉民驚呼頭皮發麻

樺加沙颱風雖然沒有直接侵襲台灣，但其帶來的猛烈降雨仍致災，導致花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀成重大死傷。Threads上流傳一篇...

質疑政府為何不做這事 花蓮議員揭堰塞湖溢流災區現況：快救援佛祖街

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨（23）日下午溢流，目前已釀9死、17人失聯，另有4件屍體通報待查。縣議員胡仁順表示，今天上午過後，剩下...

光復鄉堰塞湖溢流釀「9＋4」死、17人失聯 數據這原因被下修

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流，釀嚴重災情，搶救工作仍持續進行，外界關心搜救進度，今天一度傳出1百多人失聯，稍早光復鄉...

花蓮堰塞湖溢流已釀17死…官方募款專案明起接受捐款 4大管道一次看

強颱樺加沙帶來強勁風雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大水沖入民宅，導致無法逃生長者嚴重傷亡，截至今天下午累計17人死亡，共1...

馬太鞍溪堰塞湖溢流 花蓮縣府設賑災專戶、公開募集物資

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復地區陷入泥濘與混亂，花蓮縣府開立賑災專戶，另也開放民眾捐贈物資，可送至光復糖廠前進指揮中心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。