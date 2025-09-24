雲林草嶺多次形成「堰塞湖」曾奪74命 縣長籲中央地方合作

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨下午溢流造成光復鄉嚴重災情，雲林縣古坑鄉草嶺村2個月前也曾因連日豪雨形成堰塞湖，雖然危機很快解除，但草嶺堰塞湖並非首次形成，更曾奪走74名國軍性命，雲林縣長張麗善表示，希望中央監測的狀況都能第一時間與地方連結，將防災控制做到最好。

雲林縣古坑鄉草嶺村今年7月8日才因丹娜絲颱風帶來強風豪雨，造成土石崩塌阻斷清水溪流，形成堰塞湖「草嶺潭」，同樣受到關注，當時水利署第四河川分署一度示警有「立即危險」，所幸壩體土石鬆散，且已滿水位，兩天後自然溢流解除警報，目前已恢復自然河道。

但「草嶺潭」並非首次形成，歷史紀錄，草嶺潭自1862年起因地震形成，並於1898年因溢流破壞潰決，之後又因地震、豪雨等因素，總共5次形成堰塞湖。

1942年8月10日豪雨又造成山崩，進而形成高約170公尺壩體的堰塞湖，後名為「草嶺潭」，1951年國軍奉命協助整修草嶺潭天然土壩的坍方，因連日豪雨造成山洪暴發，土壩潰決、洪水氾濫，一下子奪走74名官兵性命，為紀念殉職官兵，在嘉義的梅山公園豎立「草嶺潭官兵殉難紀念碑」，以供後人追思、憑弔。

規模最大的一次是1999年921地震引起崛畓山大規模走山，崩落的土石在清水溪上游形成堰塞湖「草嶺潭」，後水利署在草嶺潭開洞引流湖水，直到2001年颱風豪雨沖垮土體，草嶺潭因而消失，一直到今年丹娜絲颱風影響才再度形成。

雲林縣長張麗善說，目前草嶺潭由第四河川分署來做監測，仍希望中央第一時間同步跟地方連結，讓地方第一時間也能夠掌控到堰塞湖的變化與情況，大家同步的關注，讓大家可以盡力做到最完善，而且能夠第一時間就能監測、掌控到。 雲林縣長張麗善針對草嶺潭多次形成，希望中央監測情形能第一時間與地方連結。記者陳雅玲／攝影

