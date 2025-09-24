光復淨水場遭淹沒 台水：設臨時取水站並逐步復水
花蓮縣馬太鞍堰塞湖壩頂溢堤淹沒光復淨水場，造成光復鄉約4378戶無水可用，台水今天表示，已規劃設置臨時取水站13處，並在今晚加速洗管及排水作業，將逐步恢復供水，至於大馬鄉局部高地預計25日午夜前復水。
受颱風樺加沙降雨及外圍環流影響，昨天花蓮縣馬太鞍堰塞湖壩頂溢堤，洪流挾帶大量泥砂與石塊，沖毀馬太鞍溪橋及台水附掛水管，並淹沒光復淨水場，造成光復鄉約4378戶無水可用。
台水今天發布新聞稿表示，已在鳳林營運所成立前進指揮所，緊急調派13台送水車，並規劃設置臨時取水站13處，全力維持民眾生活用水所需，供水調度優先以醫療院所、避難收容中心及學校等單位。
同時，台水派員全力投入搶修作業，包含光復淨水場機電設備修復、水池清洗、大馬加壓站復用，以及監控各項水質檢測等，自24日晚間6時加速辦理洗管及排水作業，逐步恢復光復鄉地區供水，至於大馬鄉局部高地區域將於25日午夜前完成供水。
台水提醒民眾，恢復供水初期，因本次堰塞湖流入造成管線受影響，可能出現短暫水黃或混濁情況，建議先排放管內自來水或作為環境洗滌用，等到水質穩定後再作為飲用使用，飲用前務必煮沸，並延長煮沸時間3至5分鐘，以確保飲用水質安全。
另外，復水初期可能因氣塞等因素造成無法正常用水，可撥打1910客服專線，台水將儘速派員協助排除障礙。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝
▪ 整理包／堰塞湖大解密！一文看大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
