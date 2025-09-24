花蓮堰塞湖溢流釀災…6歲女童失聯超過1天 躲高處成功獲救

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，台灣世界展望會社工聯繫服務案家，發現6歲女孩小沂失聯超過1天，緊急公布照片協尋，經警消持續搜救，今天下午5時許破窗挺進，小沂躲在高處平安獲救。

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪因堰塞湖溢流，不少住家一樓物品全數被沖毀，住在光復鄉佛祖街一處平房的小沂與家人逃避不及受困失聯。

花蓮警消持續挺進災區，今天下午5時許傳來消息，經破窗進入一處平房，發現小沂平安躲在高處等待救援，生命跡象穩定、沒有受傷。

台灣世界展望會東區辦事處表示，晚間6時收到家屬消息，小沂平安獲救與媽媽團聚，家屬感謝社會大眾關心跟打氣，低調婉拒受訪。

花蓮堰塞湖溢流造成光復鄉重創，光復市區許多房屋泡在淤泥中。記者劉學聖／攝影

