快訊

災區滿目瘡痍、處處泥濘 花蓮縣光復鄉明天仍停班停課

影／屋頂遭淹沒！6歲女童受困2天大喊「我在這裡」 滿身泥濘獲救

棒球亞錦賽／陳聖賢棒打郭靖驚天轟 中華隊扣倒香港共三響

花蓮堰塞湖溢流釀災…6歲女童失聯超過1天 躲高處成功獲救

中央社／ 花蓮縣24日電
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水夾帶黑泥沖進光復市區，造成慘重災情，市區街道滿目瘡痍。記者劉學聖／攝影
花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水夾帶黑泥沖進光復市區，造成慘重災情，市區街道滿目瘡痍。記者劉學聖／攝影

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，台灣世界展望會社工聯繫服務案家，發現6歲女孩小沂失聯超過1天，緊急公布照片協尋，經警消持續搜救，今天下午5時許破窗挺進，小沂躲在高處平安獲救。

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪因堰塞湖溢流，不少住家一樓物品全數被沖毀，住在光復鄉佛祖街一處平房的小沂與家人逃避不及受困失聯。

花蓮警消持續挺進災區，今天下午5時許傳來消息，經破窗進入一處平房，發現小沂平安躲在高處等待救援，生命跡象穩定、沒有受傷。

台灣世界展望會東區辦事處表示，晚間6時收到家屬消息，小沂平安獲救與媽媽團聚，家屬感謝社會大眾關心跟打氣，低調婉拒受訪。

花蓮堰塞湖溢流造成光復鄉重創，光復市區許多房屋泡在淤泥中。記者劉學聖／攝影
花蓮堰塞湖溢流造成光復鄉重創，光復市區許多房屋泡在淤泥中。記者劉學聖／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 失聯

延伸閱讀

質疑政府為何不做這事 花蓮議員揭堰塞湖溢流災區現況：快救援佛祖街

「盼助度過艱辛時刻」花蓮光復鄉受創嚴重 陳其邁宣布捐出一個月所得

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災 日華懇會長古屋圭司發文慰問

幕後／朝野為洪災互槓 中央曾9度示警花蓮縣府執行撤離工作

相關新聞

影／屋頂遭淹沒！6歲女童受困2天大喊「我在這裡」 滿身泥濘獲救

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨溢流洪水淹入災情慘重。屏東縣消防局赴花蓮支援。今一早受理光復鄉佛祖街受困案，挑高鐵皮屋頂遭泥流幾乎...

預言堰塞湖溢流？網曝馬太鞍祖靈曾示警「別熟睡」 鄉民驚呼頭皮發麻

樺加沙颱風雖然沒有直接侵襲台灣，但其帶來的猛烈降雨仍致災，導致花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀成重大死傷。Threads上流傳一篇...

質疑政府為何不做這事 花蓮議員揭堰塞湖溢流災區現況：快救援佛祖街

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨（23）日下午溢流，目前已釀9死、17人失聯，另有4件屍體通報待查。縣議員胡仁順表示，今天上午過後，剩下...

光復鄉堰塞湖溢流釀「9＋4」死、17人失聯 數據這原因被下修

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流，釀嚴重災情，搶救工作仍持續進行，外界關心搜救進度，今天一度傳出1百多人失聯，稍早光復鄉...

花蓮堰塞湖溢流已釀17死…官方募款專案明起接受捐款 4大管道一次看

強颱樺加沙帶來強勁風雨，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，大水沖入民宅，導致無法逃生長者嚴重傷亡，截至今天下午累計17人死亡，共1...

馬太鞍溪堰塞湖溢流 花蓮縣府設賑災專戶、公開募集物資

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復地區陷入泥濘與混亂，花蓮縣府開立賑災專戶，另也開放民眾捐贈物資，可送至光復糖廠前進指揮中心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。