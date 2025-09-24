快訊

預言堰塞湖溢流？網曝馬太鞍祖靈曾示警「別熟睡」 鄉民驚呼頭皮發麻

聯合新聞網／ 綜合報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復市區泡在水裡。記者劉學聖／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復市區泡在水裡。記者劉學聖／攝影

樺加沙颱風雖然沒有直接侵襲台灣，但其帶來的猛烈降雨仍致災，導致花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀成重大死傷。Threads上流傳一篇祖靈求救貼文，當時曾示警晚上不要熟睡、注意山上聲音變化，事隔逾1個月發生溢流慘劇，貼文被網友重新翻出爆紅。

一名網友8月14日在Threads以「來自花蓮馬太鞍祖靈的求救」為題發文，貼文指出阿美族在舉辦豐年祭時，祭司傳達祖靈示警「馬太鞍溪上游的堰塞湖將會大潰堤」，且8月15日到8月17日將是關鍵。

文中提到，8月15日至17日若有一天下大雨，堰塞湖將會潰堤，將會重創大興村、鳳林鎮、馬太鞍部落，甚至導致民眾傷亡。此外，祖靈也提醒山上的族人，17日晚上不要熟睡，並且留意山上的聲音變化。

雖然堰塞湖溢流重創光復鄉，距離預言時間晚了1個月以上，但仍引起網友討論，「這篇文我有印象，很少會讓我感到真實感的預言…很不幸的如今真的發生了」、「頭皮發麻」、「當初就是看到這篇才有關注到這件事，只是當時沒成真，今天成真了」；不過也有民眾呼籲冷靜看待事件，「留言區不要想太多，本來就是會發生的事情，時間早晚而已」。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

