聽新聞
0:00 / 0:00
預言堰塞湖溢流？網曝馬太鞍祖靈曾示警「別熟睡」 鄉民驚呼頭皮發麻
樺加沙颱風雖然沒有直接侵襲台灣，但其帶來的猛烈降雨仍致災，導致花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀成重大死傷。Threads上流傳一篇祖靈求救貼文，當時曾示警晚上不要熟睡、注意山上聲音變化，事隔逾1個月發生溢流慘劇，貼文被網友重新翻出爆紅。
一名網友8月14日在Threads以「來自花蓮馬太鞍祖靈的求救」為題發文，貼文指出阿美族在舉辦豐年祭時，祭司傳達祖靈示警「馬太鞍溪上游的堰塞湖將會大潰堤」，且8月15日到8月17日將是關鍵。
文中提到，8月15日至17日若有一天下大雨，堰塞湖將會潰堤，將會重創大興村、鳳林鎮、馬太鞍部落，甚至導致民眾傷亡。此外，祖靈也提醒山上的族人，17日晚上不要熟睡，並且留意山上的聲音變化。
雖然堰塞湖溢流重創光復鄉，距離預言時間晚了1個月以上，但仍引起網友討論，「這篇文我有印象，很少會讓我感到真實感的預言…很不幸的如今真的發生了」、「頭皮發麻」、「當初就是看到這篇才有關注到這件事，只是當時沒成真，今天成真了」；不過也有民眾呼籲冷靜看待事件，「留言區不要想太多，本來就是會發生的事情，時間早晚而已」。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝
▪ 整理包／堰塞湖大解密！一文看大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言