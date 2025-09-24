同島一命！高雄特搜隊出動 支援花蓮水災搜救行動

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄市消防局今晚出動人車趕赴花蓮救災。記者林保光／翻攝
花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖發生溢流造成水患，花蓮縣政府今天晚間向高雄市政府請求支援，高雄市消防局立即動員17輛車輛、45人連夜趕赴花蓮災區。

高雄市消防局今晚表示，今天傍晚接獲花蓮縣政府的支援請求，立即派遣特搜隊17車、45名搜救隊員、義消、醫師、護理師及獸醫師等專業人士，並帶5隻搜救犬、8艘救生艇及2台無人機等搜救裝備，緊急趕赴花蓮協助救災。

消防局長王志平在特搜隊出發前授旗，並叮嚀「救人之前，務必先確保自身安全」，期許隊員發揮專業，全力協助花蓮居民度過難關，平安歸來。

高市特搜隊預計今天深夜抵達花蓮，將立即與當地災害應變中心會合，了解最新災情展開搜救行動。

高雄市消防局今晚出動人車趕赴花蓮救災。記者林保光／翻攝
