同島一命！高雄特搜隊出動 支援花蓮水災搜救行動
花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖發生溢流造成水患，花蓮縣政府今天晚間向高雄市政府請求支援，高雄市消防局立即動員17輛車輛、45人連夜趕赴花蓮災區。
高雄市消防局今晚表示，今天傍晚接獲花蓮縣政府的支援請求，立即派遣特搜隊17車、45名搜救隊員、義消、醫師、護理師及獸醫師等專業人士，並帶5隻搜救犬、8艘救生艇及2台無人機等搜救裝備，緊急趕赴花蓮協助救災。
消防局長王志平在特搜隊出發前授旗，並叮嚀「救人之前，務必先確保自身安全」，期許隊員發揮專業，全力協助花蓮居民度過難關，平安歸來。
高市特搜隊預計今天深夜抵達花蓮，將立即與當地災害應變中心會合，了解最新災情展開搜救行動。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝
▪ 整理包／堰塞湖大解密！一文看大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言