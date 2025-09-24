「盼助度過艱辛時刻」花蓮光復鄉受創嚴重 陳其邁宣布捐出一個月所得
花蓮光復鄉馬太鞍堰塞湖溢流，造成嚴重死傷，高雄市長陳其邁今晚在臉書表示，天災無情，他將捐出一個月所得，盼協助災區民眾度過最艱辛時刻。
陳其邁表示，馬太鞍溪堰塞湖溢流，花蓮光復鄉受創嚴重。高雄特搜大隊已接獲需求，晚間7時已由大隊長蘇裕銘率隊，出動17車、45人(含38警消、3義消、1醫生、2護理師、1獸醫)，8艇、5犬，即刻啟程馳援花蓮。
他表示，也將捐出一個月所得，盼協助災區民眾度過最艱辛時刻，也邀大家共同為災區盡一份力。
