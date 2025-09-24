快訊

美政府回聘數百名DOGE解職員工 「爽放7個月帶薪假」爛攤竟由納稅人埋單

影／部落英雄！在地青年喊「我們自己救」 連夜救援背出受困長輩

吳子嘉爆蘇貞昌、陳時中採購疫苗汙1億美金 加重誹謗罪判8月

把醫療送進花蓮光復災區 遠傳啟動遠距診療投入救災

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

樺加沙颱風豪雨造成花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，災區除缺乏水、食物及衣物等物資，更缺乏醫療資源，除衛福部啟動八大應變措施，更派無人機團隊運送藥物。遠傳電信（4904）更以過去遠距診療的經驗，將「醫療資源」送進災區，啟動遠距診療投入救災，提供災民緊急醫療諮詢。

花蓮縣光復鄉災情嚴峻，遠傳強調，將關懷化為實際行動，正著手將遠距診療投入救災，提供災民緊急醫療諮詢；另考量部分災民倉促撤離或手機遭泡水損壞，遠傳特別攜手三星、OPPO、vivo等知名手機品牌，募集緊急通訊手機送往收容所關懷服務站，協助災民第一時間恢復聯繫，跟親友報平安，讓關心不斷線。

遠傳強調，作為全台第一個推出5G遠距診療平台的電信業者，長期深耕花東等地偏鄉醫療，考量當地受限距離及醫療資源，缺乏大型醫療院所，加上部分民眾來不及撤離，無法就醫，遠傳已攜手相關單位與團體，規劃啟動遠距診療服務投入救災情境，透過遠端視訊看診，提供災民緊急或是慢性病醫療諮詢，讓專業醫護與科技服務在第一時間串聯，補位災區醫療量能、守護民眾健康。

為讓避難民眾感受到社會關懷，遠傳表示，花蓮三家直營門市（中山、中正、吉安）同仁24日也率同業之先成立災區「關懷服務站」，主動進駐大進國小收容所，提供免費補卡、緊急電話、充電、飲用水及保健箱等服務。考量部分災民倉促撤離或手機遭泡水損壞，遠傳特別攜手三星、OPPO、vivo等知名手機品牌，募集緊急通訊手機送往收容所關懷服務站。

遠傳於颱風來臨前就啟動緊急應變中心，確保全台通訊順暢，並出動工程團隊包含衛星通訊行動車待命隨時進行搶修。目前，遠傳花蓮光復地區基站涵蓋在這次災害中並未受影響，通訊服務正常，但工程人員仍持續監控並24小時戒備，另已出動2輛行動基地台車、可攜式發電機等資源，分別進駐光復糖廠前進指揮所及鳳林鄉公所，以備隨時彈性調整應變。

遠傳長期投入災害防救，落實社會企業責任，每逢重大災害，各地門市同仁皆會主動設置關懷服務站，提供通訊支援、補卡、緊急電話、充電與民生物資等服務，與在地鄉親並肩同行。今年5月與7月，遠傳更分別與花蓮市公所、南投市公所簽署《災害防救相互支援協定書》，成為全台首家正式加入政府災防體系的電信業者，將平日的能量化為災時的韌性。

堰塞湖 馬太鞍溪 遠傳 花蓮

延伸閱讀

花蓮洪災 民進黨成立「媒合資源協助救災前進指揮所」

救災分秒必爭 張善政出動全台唯一「智慧農耕團」馳援花蓮

台中、南投力挺花蓮災民 國慶晚會、焰火添溫馨

堰塞湖溢流沖毀光復鄉 南投200萬救災縣長許淑華捐薪支持重建

相關新聞

光復鄉堰塞湖溢流釀「9＋4」死、17人失聯 數據這原因被下修

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流，釀嚴重災情，搶救工作仍持續進行，外界關心搜救進度，今天一度傳出1百多人失聯，稍早光復鄉...

質疑政府為何不做這事 花蓮議員揭堰塞湖溢流災區現況：快救援佛祖街

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨（23）日下午溢流，目前已釀9死、17人失聯，另有4件屍體通報待查。縣議員胡仁順表示，今天上午過後，剩下...

大水沖進光復市區！空拍影像曝光 直升機在光復溪「缺口」急尋人

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水沖進光復市區造成慘重災情，其中馬太鞍溪與光復溪交匯處的農地仍嚴重淹水，有許多人受...

同島一命！高雄特搜隊出動 支援花蓮水災搜救行動

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖發生溢流造成水患，花蓮縣政府今天晚間向高雄市政府請求支援，高雄市消防局立即動員17輛車輛、45...

「盼助度過艱辛時刻」花蓮光復鄉受創嚴重 陳其邁宣布捐出一個月所得

花蓮光復鄉馬太鞍堰塞湖溢流，造成嚴重死傷，高雄市長陳其邁今晚在臉書表示，天災無情，他將捐出一個月所得，盼協助災區民眾度過...

花蓮洪災致死傷 民進黨成立「媒合資源協助救災前進指揮所」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成死傷，民進黨發言人吳崢今天表示，為因應花蓮光復鄉嚴重水患災情，成立「媒合資源協助救災前進指揮所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。