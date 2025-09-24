把醫療送進花蓮光復災區 遠傳啟動遠距診療投入救災

樺加沙颱風豪雨造成花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，災區除缺乏水、食物及衣物等物資，更缺乏醫療資源，除衛福部啟動八大應變措施，更派無人機團隊運送藥物。遠傳電信（4904）更以過去遠距診療的經驗，將「醫療資源」送進災區，啟動遠距診療投入救災，提供災民緊急醫療諮詢。

花蓮縣光復鄉災情嚴峻，遠傳強調，將關懷化為實際行動，正著手將遠距診療投入救災，提供災民緊急醫療諮詢；另考量部分災民倉促撤離或手機遭泡水損壞，遠傳特別攜手三星、OPPO、vivo等知名手機品牌，募集緊急通訊手機送往收容所關懷服務站，協助災民第一時間恢復聯繫，跟親友報平安，讓關心不斷線。

遠傳強調，作為全台第一個推出5G遠距診療平台的電信業者，長期深耕花東等地偏鄉醫療，考量當地受限距離及醫療資源，缺乏大型醫療院所，加上部分民眾來不及撤離，無法就醫，遠傳已攜手相關單位與團體，規劃啟動遠距診療服務投入救災情境，透過遠端視訊看診，提供災民緊急或是慢性病醫療諮詢，讓專業醫護與科技服務在第一時間串聯，補位災區醫療量能、守護民眾健康。

為讓避難民眾感受到社會關懷，遠傳表示，花蓮三家直營門市（中山、中正、吉安）同仁24日也率同業之先成立災區「關懷服務站」，主動進駐大進國小收容所，提供免費補卡、緊急電話、充電、飲用水及保健箱等服務。考量部分災民倉促撤離或手機遭泡水損壞，遠傳特別攜手三星、OPPO、vivo等知名手機品牌，募集緊急通訊手機送往收容所關懷服務站。

遠傳於颱風來臨前就啟動緊急應變中心，確保全台通訊順暢，並出動工程團隊包含衛星通訊行動車待命隨時進行搶修。目前，遠傳花蓮光復地區基站涵蓋在這次災害中並未受影響，通訊服務正常，但工程人員仍持續監控並24小時戒備，另已出動2輛行動基地台車、可攜式發電機等資源，分別進駐光復糖廠前進指揮所及鳳林鄉公所，以備隨時彈性調整應變。

遠傳長期投入災害防救，落實社會企業責任，每逢重大災害，各地門市同仁皆會主動設置關懷服務站，提供通訊支援、補卡、緊急電話、充電與民生物資等服務，與在地鄉親並肩同行。今年5月與7月，遠傳更分別與花蓮市公所、南投市公所簽署《災害防救相互支援協定書》，成為全台首家正式加入政府災防體系的電信業者，將平日的能量化為災時的韌性。

