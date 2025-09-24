聽新聞
花蓮洪災致死傷 民進黨成立「媒合資源協助救災前進指揮所」
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成死傷，民進黨發言人吳崢今天表示，為因應花蓮光復鄉嚴重水患災情，成立「媒合資源協助救災前進指揮所」，全力協助災區，希望能讓鄉親獲得最立即的幫忙與支援，協助災民早日度過難關，恢復正常生活。
吳崢指出，中央黨部和花蓮縣黨公職攜手合作，成立「媒合資源協助救災前進指揮所」，已正式上線，歡迎社會熱心民眾若要提供物資，可善加利用此一平台，指揮所會協助募集分配物資，另有立五處災情聯絡站，以利民眾災情聯繫通報並提供協助。歡迎各界一起提供救災物資，聯絡資訊如下：
媒合資源協助救災前進指揮所
地點：花蓮縣光復鄉大全村中山路一段82巷24號
聯絡人：谷暮哈就0967-005-582、Lamen張慧姬0903-010-458
花蓮災情聯絡站：
民進黨花蓮縣黨部03-8359030
立委沈伯洋服務處03-8577881
議員張美慧服務處03-8338939
議員胡仁順服務處03-8322191
議員林則葹服務處03-8539100
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝
▪ 整理包／堰塞湖大解密！一文看大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
