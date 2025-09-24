快訊

美政府回聘數百名DOGE解職員工 「爽放7個月帶薪假」爛攤竟由納稅人埋單

影／部落英雄！在地青年喊「我們自己救」 連夜救援背出受困長輩

吳子嘉爆蘇貞昌、陳時中採購疫苗汙1億美金 加重誹謗罪判8月

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮洪災致死傷 民進黨成立「媒合資源協助救災前進指揮所」

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成死傷，民進黨成立「媒合資源協助救災前進指揮所」協助災區。圖／民進黨提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成死傷，民進黨成立「媒合資源協助救災前進指揮所」協助災區。圖／民進黨提供

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成死傷，民進黨發言人吳崢今天表示，為因應花蓮光復鄉嚴重水患災情，成立「媒合資源協助救災前進指揮所」，全力協助災區，希望能讓鄉親獲得最立即的幫忙與支援，協助災民早日度過難關，恢復正常生活。

吳崢指出，中央黨部和花蓮縣黨公職攜手合作，成立「媒合資源協助救災前進指揮所」，已正式上線，歡迎社會熱心民眾若要提供物資，可善加利用此一平台，指揮所會協助募集分配物資，另有立五處災情聯絡站，以利民眾災情聯繫通報並提供協助。歡迎各界一起提供救災物資，聯絡資訊如下：

媒合資源協助救災前進指揮所

地點：花蓮縣光復鄉大全村中山路一段82巷24號

聯絡人：谷暮哈就0967-005-582、Lamen張慧姬0903-010-458

花蓮災情聯絡站：

民進黨花蓮縣黨部03-8359030

立委沈伯洋服務處03-8577881

議員張美慧服務處03-8338939

議員胡仁順服務處03-8322191

議員林則葹服務處03-8539100

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

堰塞湖勘災爆衝突 沈伯洋批：傅崐萁遲到還要中央坐聽演講

成功嶺新兵打靶重傷…沈伯洋指「裝備長灰塵」挨嗆：草包當國防立委

花蓮堰塞湖溢流災情 沈伯洋：已聯繫災變中心增派人手

成功嶺靶場意外 沈伯洋：國軍常見裝備長灰塵 缺乏演練保養

相關新聞

光復鄉堰塞湖溢流釀「9＋4」死、17人失聯 數據這原因被下修

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨天下午溢流，釀嚴重災情，搶救工作仍持續進行，外界關心搜救進度，今天一度傳出1百多人失聯，稍早光復鄉...

質疑政府為何不做這事 花蓮議員揭堰塞湖溢流災區現況：快救援佛祖街

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖昨（23）日下午溢流，目前已釀9死、17人失聯，另有4件屍體通報待查。縣議員胡仁順表示，今天上午過後，剩下...

大水沖進光復市區！空拍影像曝光 直升機在光復溪「缺口」急尋人

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午溢流，大水沖進光復市區造成慘重災情，其中馬太鞍溪與光復溪交匯處的農地仍嚴重淹水，有許多人受...

同島一命！高雄特搜隊出動 支援花蓮水災搜救行動

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖發生溢流造成水患，花蓮縣政府今天晚間向高雄市政府請求支援，高雄市消防局立即動員17輛車輛、45...

「盼助度過艱辛時刻」花蓮光復鄉受創嚴重 陳其邁宣布捐出一個月所得

花蓮光復鄉馬太鞍堰塞湖溢流，造成嚴重死傷，高雄市長陳其邁今晚在臉書表示，天災無情，他將捐出一個月所得，盼協助災區民眾度過...

花蓮洪災致死傷 民進黨成立「媒合資源協助救災前進指揮所」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成死傷，民進黨發言人吳崢今天表示，為因應花蓮光復鄉嚴重水患災情，成立「媒合資源協助救災前進指揮所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。