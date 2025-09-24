光復鄉10具罹難遺體送抵瑞穗生命園區 縣府將建聯合靈堂
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀下游馬太鞍溪橋，洪水沖進光復鄉市區，造成多人死傷。目前已有10具遺體被運到瑞穗生命園區，有2具無名屍，都是長者。由於光復鄉還有多處淹水、泥濘，可能還有更多人罹難。花蓮縣政府預計在生命園區搭建聯合靈堂，讓家屬有個慰藉。
由於陸續有死傷，花蓮縣警察局長陳百祿坐鎮，警政署刑事警察局也有派員下來支援，花蓮地檢署全力完成相驗；由於事發突然，許多家屬不清楚程序，警方協助登記資料，釐清是否還有失蹤者，了解詳細狀況等。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝
▪ 整理包／堰塞湖大解密！一文看大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言