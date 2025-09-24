光復鄉10具罹難遺體送抵瑞穗生命園區 縣府將建聯合靈堂

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀下游馬太鞍溪橋，洪水沖進光復鄉市區，造成多人死傷。目前已有10具遺體被運到瑞穗生命園區，有2具無名屍，都是長者。由於光復鄉還有多處淹水、泥濘，可能還有更多人罹難。花蓮縣政府預計在生命園區搭建聯合靈堂，讓家屬有個慰藉。

由於陸續有死傷，花蓮縣警察局長陳百祿坐鎮，警政署刑事警察局也有派員下來支援，花蓮地檢署全力完成相驗；由於事發突然，許多家屬不清楚程序，警方協助登記資料，釐清是否還有失蹤者，了解詳細狀況等。

