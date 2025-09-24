聽新聞
花蓮光復災情嚴重…希望義工團載3大車物資前往災區 明煮熱食送暖
台灣希望義工團針對全台破舊危屋修透透，為了很多殘破家庭圓夢。因應花蓮光復馬太鞍堰塞湖溢流造成嚴重災情及財產損失，也要伸出援手，希望義工團緊急號召20多名義工夥伴，匯聚起彼此的力量，今晚將開著三大貨車的物資前往災區送暖，並煮熱食給民眾及救災人員溫暖。
上次丹娜絲颱風在中南部造成災情，台灣希望義工團到屏東、台南、嘉義等地災區送物資，並協助多起修屋復建受災戶家園。希望義工團義工如今看到花蓮光復的馬太鞍堰塞湖溢流慘狀，在水患的陰影下，有很多家園被淹沒，義工也挺身前往。
希望義工團理事長尤瑞豊說，號召20多名義工夥伴，匯聚起彼此的力量，今晚將開著三大貨車的物資前往災區送暖，明天起並煮熱食給民眾及救災人員送暖。
「一雙手，或許無法阻擋洪水；卻能提起一袋米、一瓶水，把溫飽送到顫抖的心裡。一段路，或許無法改變災難；卻能陪伴受苦的人，讓他們知道自己並不孤單。」希望義工團說。
義工說，他們今天上午起，來自各地各行各業的義工緊急出動，分頭整理物資上車，目前已裝好三大貨車的食物，大家今晚深夜開車出發，前進花蓮災區。此次特別號召會煮熱食的志工前往，明起要在現場提供熱食給有需要的民眾及救災人員吃飽。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸曝
▪ 整理包／堰塞湖大解密！一文看大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
