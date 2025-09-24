淤泥嚴重「連排水溝都積滿」 花防部官兵動手協助清淤善後

因應颱風「樺加沙」造成花蓮地區重大災情，第二作戰區今天派遣448名官兵，2輛AAV7兩棲登陸車、3.5噸載重車29輛、各型工程機具6部，協助地方政府執行災後復原任務，官兵指出，當地淤泥淤積嚴重，必需靠著人力和圓鍬等工具徒手清淤，明天起還將調派南部作戰區工兵、機具增援當地救災善後工作。

第二作戰區表示，光復鄉目前有6個村列為重災區，軍方根據地方政府指示，分成5個作業區，支援地方搶救善後，以搶通主要道路、恢復交通動線為優先，並配合地方政府規劃展開後續清理作業。

作戰區政戰主任梁庭蔚表示，災區尚有許多道路中斷、泥沙淤積嚴重，輪型車輛完全無法行駛的地區，目前全靠AAV7兩棲登陸車，替受困民眾運送三餐及救災物資。

另一方面，軍方雖然出動重型機具協助清淤，但第一線官兵也發現，隨著堰塞湖溢流沖刷下的淤泥，黏稠度不同以往，推土機等工程機具清理一遍後，仍需靠著人力和圓鍬等工具徒手清除，官兵並說，現在連排水溝都積滿淤泥，除非靠著人力動手下去連鏟帶挖，「否則連水溝也通不了」。

軍方官員表示，這次災情必須動員大批人力協助清淤，從明天起，將從第四作戰區調派工兵人力、機具增援花蓮地區救災任務，其他作戰區部隊也已待命增援。

第二作戰區表示，將持續依地方政府需求，彈性調整兵力與裝備投入，並與各救災單位保持緊密聯繫，確保復原工作有效推展，官兵在投入任務期間，部隊已妥適規劃住宿安排、後勤補給及膳食追送，確保官兵能以最佳狀態完成各項任務。 第二作戰區官兵執行街道淤泥清理。圖／第二作戰區提供 第二作戰區派遣海軍陸戰隊AAV7兩棲登陸車深入光復鄉運送物資。圖／第二作戰區提供 第二作戰區官兵協助長者返家。圖／第二作戰區提供 第二作戰區派遣海軍陸戰隊AAV7兩棲登陸車深入光復鄉運送物資。圖／第二作戰區提供 第二作戰區官兵協助長者返家。圖／第二作戰區提供 第二作戰區派遣海軍陸戰隊AAV7兩棲登陸車深入光復鄉運送物資。圖／第二作戰區提供

